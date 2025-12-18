El gobierno de Milei intimó a la AFA por más de 450 millones de dólares

El gobierno argentino intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol y pidió explicaciones por más de 450 millones de dólares. La Inspección General de Justicia reclamó que se ampliara la información sobre balances millonarios y advirtió por posibles sanciones.

Se apuntan a movimientos de fondos de gran magnitud que colocan a ambas entidades bajo la lupa oficial.

La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona informó que ambas entidades deberán «brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros» y responder a las observaciones formuladas.

La IGJ también reclamará a la AFA documentación que respalde gastos e inversiones que no estarían contemplados en los estatutos.

Días atrás, la senadora Patricia Bullrich presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol contra autoridades de la AFA, en la que pidió investigar presuntas violaciones al Código de Ética y a la política anticorrupción del organismo regional.