La CGT marchará hoy contra la reforma laboral

Buenos Aires. Mientras en el Senado avanza el debate sobre la reforma laboral que envió el gobierno, la CGT junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, organizaciones sociales y políticas se prepara para realizar este jueves una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo de Buenos Aires. La central obrera prácticamente ya tiene todo organizado, el escenario, la ubicación de las columnas y los oradores. Lo que falta definir es el mensaje, la propuesta. Hay sectores que pugnan por escalar y piden convocar a un paro. Otros, en cambio, dicen que es mejor esperar.

El discurso oficial estará a cargo de los triunviros de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. El contenido fue parte de la discusión que el martes mantuvieron Sola y Jerónimo con representantes de los gremios de la industria en la sede de la CGT.

Por lo pronto el escenario estará ubicado en el centro de la Plaza de espalda a la Casa Rosada.