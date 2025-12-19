Controladores aéreos continúan sus medidas de fuerza

País. El sindicato de controladores aéreos inició una serie de medidas de fuerza que se extenderán durante las próximas semanas y que, sólo en los dos primeros días de paro, ya afectaron al menos a 41.363 pasajeros de las principales aerolíneas del país.

El cese de operaciones de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) surge a raíz de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y presuntos acuerdos incumplidos.

Este miércoles y jueves el plan de acción alcanzó a los vuelos nacionales y las líneas aéreas debieron realizar decenas de reprogramaciones.

En primer lugar, Aerolíneas Argentinas tuvo que hacer cambios en 155 despegues, ya sea por demoras o adelantamientos, lo que impactó sobre 20.063 pasajeros. Resaltan que de momento no registraron cancelaciones.

Por su parte, los usuarios de Flybondi afectados ascendieron a 13.000, luego de reprogramar unos 82 vuelos, incluyendo modificaciones en los aeropuertos de salida.

En tanto, desde JetSmart indicaron que en su caso el número de pasajeros perjudicados llegó a 8.300.

El conflicto

Las demandas centrales del gremio que llevaron a profundizar las medidas de fuerza implementadas en noviembre son: la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y con estabilidad laboral reconocida, la negativa de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio colectivo.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, manifestaron desde ATEPSA.

