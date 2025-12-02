Monteoliva asumió como flamante ministra de Seguridad de la Nación

La cordobesa Alejandra Monteoliva asumió como ministra de Seguridad de la Nación en reemplazo de Patricia Bullrich.

La funcionaria prestó juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de Casa Rosada y dijo: «Nuestro trabajo en fronteras, el despliegue en todo el país y la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales mantienen la misma dirección. La doctrina Bullrich sigue fuerte».

Bullrich le dedicó un posteo en sus redes sociales y destacó: «Ella fue quien me acompañó en cada una de las decisiones que nos permitieron tener el país y los resultados que logramos hoy. Si hay alguien capaz de sostener y profundizar la doctrina que devolvió el orden a la Argentina, es ella».

De la ceremonia, participó el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía de Córdoba, comisario Leonardo Gutiérrez, quienes ratificaron el compromiso de continuar profundizando el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las fuerzas de seguridad federales.