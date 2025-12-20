El Gobierno asegura que se volvió a reducir la pobreza

País. El Gobierno nacional estimó que la pobreza se redujo al 27,5% de la población durante el tercer trimestre de 2025. Los datos surgen a partir de una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según comunicaron del Ministerio de Capital Humano, los indicadores anotaron un descenso interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 y de 27,3 unidades porcentuales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Asimismo, se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, informaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, a la vez señalaron que este índice descendió a 5,4%.

Datos cuestionados

No todos están de acuerdo con los valores reflejados en los informes oficiales. Hace unas semanas, la Universidad Católica Argentina (UCA) cuestionó los resultados obtenidos por el organismo de estadísticas.

La casa de estudios dijo que los números oficiales del primer semestre sobrerrepresentaron el alivio social.

”Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas“, recomendaron.

“En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa", criticó la UCA.