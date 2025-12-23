Argentina presentó la candidatura de Rafael Grossi para conducir la ONU

País. La Cancillería presentó formalmente ayer la candidatura de Rafael Grossi a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y comenzó las gestiones para conseguir los votos que necesita y así convertirse en el primer argentino en la historia en acceder a ese cargo.

El anuncio se realizó en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación del titular de esta cartera, Pablo Quirno, y ante representantes de diferentes países designados en Buenos Aires.

Allí, acompañado por el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el ministro lanzó la campaña con la que acompañará al diplomático en su nuevo desafío.

”Es para mí un honor darles la bienvenida a esta exposición de especial trascendencia para la República Argentina y para el futuro de las Naciones Unidas. En el día de hoy tengo el privilegio como canciller de presentar oficialmente la candidatura argentina del embajador Rafael Grossi para el cargo de secretario general de la ONU para el periodo 2027?, destacó.

Para el funcionario, “esta elección no es circunstancial, sino que surge de una reflexión profunda sobre momentos críticos que atraviesa el sistema multilateral y sobre el tipo de liderazgo que hoy necesita con acciones concretas para recuperar la eficacia y credibilidad, sin las cuales su esencia queda despojada de sentido”.

“Las Naciones Unidas nacieron con un mandato claro y exigente, preservar la paz y la seguridad internacional, promover la cooperación entre naciones y fomentar el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos objetivos han perdido nitidez y, en consecuencia, el mundo contemporáneo sigue marcado por diversos conflictos, tensiones geopolíticas y crisis complejas, que en demasiadas ocasiones no encuentran respuestas adecuadas”, cuestionó Quirno.

Las autoridades nacionales llevan adelante desde hace meses gestiones para promover la candidatura de Grossi e incluso diseñó una unidad especial para que se haga cargo de las negociaciones.