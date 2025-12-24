Ingresó al RIGI un proyecto minero por más de USD 600 millones

San Juan. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó ayer la aprobación de un nuevo proyecto minero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que se desarrollará en San Juan y que, según estimaciones oficiales, demandará una inversión de más de USD 600 millones.

“El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD 665 millones”, comunicó el jefe del Palacio de Hacienda en su cuenta oficial de X.

Al mismo tiempo, Caputo detalló que la iniciativa permitirá la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento mediante el desarrollo de un “tipo distinto de mineralización” y empleará a 1.700 personas en forma directa. El anuncio se enmarca en la estrategia oficial para potenciar grandes proyectos mineros e incentivar la llegada de capitales al sector. De esta manera, ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total por más de USD 25.000 millones.

En paralelo, el Gobierno analiza la posibilidad de extender por un año el período de inscripción al RIGI, ante el interés sostenido del sector privado en sumarse al programa. La decisión se definirá durante los meses de verano. Si no se aprueba la prórroga, el plazo para presentar proyectos vencerá en julio de 2026.