Chubut reclamará ante la Corte Suprema $51.000 millones que le debe la Nación

Chubut. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que la provincia presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar una deuda de 51.000 millones de pesos que el Gobierno nacional mantiene con la caja previsional provincial. La presentación se realizará el lunes a través de la Fiscalía de Estado de Chubut, según detalló el mandatario.

La medida se da luego de que el gobierno provincial debiera recurrir a la emisión de letras por cerca de 60.000 millones de pesos para garantizar el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos, el cual se abonó este miércoles 24, según informó el diario Río Negro. El atraso en la liquidación del beneficio generó manifestaciones en distintas dependencias estatales.

Torres explicó que “estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017. Por eso y ante los reiterados incumplimientos realizaremos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”.

El gobernador remarcó que la gestión actual viene realizando el reclamo desde el inicio del mandato: “Desde que asumimos nuestra gestión de gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos”.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo provincial, el déficit de la caja previsional está estimado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). “Avanzamos en la presentación ante el incumplimiento de los pagos que en su momento habíamos acordado”, señaló Torres.

La decisión del gobierno de Chubut de recurrir al máximo tribunal nacional ocurre en un contexto de tensión financiera y busca asegurar fondos para cubrir los compromisos previsionales de la provincia.

Vale recordar que en septiembre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con Torres, en la que se firmaron convenios en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Durante el encuentro, se acordó la compensación de deudas que Chubut mantenía con el Estado Nacional por 100.000 millones de pesos. Además, el convenio establece que la provincia asumirá la responsabilidad de cuatro rutas nacionales como parte de la compensación.