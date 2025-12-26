Jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de Anses: cuánto aumentarán

País. Tras conocerse, dos semanas atrás, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre (dio 2,5%), el Ministerio de Capital Humano informó este viernes, a través de Anses, el aumento que recibirán jubilados, pensionados y quienes perciben asignaciones sociales desde enero de 2026. El sistema vigente establece ajustes mensuales que reflejan el avance de la inflación.

Para noviembre, el IPC marcó un aumento de 2,47%. Por ese motivo, todas las prestaciones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán una suba equivalente a ese porcentaje. Se prevé que ese ajuste impacte tanto en los haberes jubilatorios como en el resto de las asignaciones sociales desde el mes siguiente.

El incremento anunciado se suma a los ajustes previos de 1,9% en octubre y 2,1% en noviembre, conforme al esquema de movilidad mensual dispuesto por el Decreto 274/2024, que reemplazó la actualización trimestral.

Desde enero, según precisó el Gobierno, el haber mínimo de jubilación será de $349.299,32. Pero con el pago del bono extraordinario de $70.000, el importe total ascenderá a $419.299,32.

Este reajuste de 2,47% se aplica también a las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras asignaciones de la Anses. El monto de la PUAM pasa a $279.439,46, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $244.509,52. Con el bono, esos valores llegarán a $349.439,46 y $314.509,52, respectivamente. Las madres con siete hijos que acceden a una pensión recibirán el mismo monto que la jubilación mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajusta a $125.518. En el caso de la AUH por Discapacidad, el nuevo monto será de $408.705. La Asignación por Embarazo queda en $118.454,32 por hijo, con el 80% pagado mensualmente y el 20% restante sujeto a la presentación anual de la libreta. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo será de $62.765 para el primer rango de ingresos, precisó la cartera que dirige Sandra Pettovello.

Los aumentos

Jubilación mínima: $349.299,32

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $244.509,52

Pensión Madre de 7 Hijos: $349.299,32

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518

Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo: $63.765 (primer rango de ingresos)