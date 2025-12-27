Milei: “Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre”

Buenos Aires. El presidente Javier Milei publicó ayer un mensaje para celebrar la aprobación en el Senado de la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Principio de Inocencia Fiscal.

“Dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la Jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando a Argentina adelante”, expresaron desde la Oficina del Presidente.

“Con la nueva Ley de Inocencia Fiscal los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo”, aseguraron desde la misma fuente.

“Las modificaciones introducidas a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país”, destacaron desde la Oficina del Presidente.

Desde la Presidencia se subrayó que “los controles excesivos aplicados durante décadas tanto a ciudadanos honestos como a empresas, demostraron ser una excusa ineficaz para justificar una super estructura estatal, mientras las grandes operaciones de lavado de dinero del crimen organizado permanecían impunes”.

Además, se anunció que el “Gobierno Nacional concentrará sus esfuerzos en combatir a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, y no en perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas; y gracias a esta ley, los futuros gobiernos deberán respetar este lineamiento”.

Finalmente, Milei realizó un llamado dirigido a la ciudadanía: “Invita a todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros”. El mandatario definió este punto legal como un hecho irreversible, afirmando que “esto es un antes y un después en nuestra historia, y una herramienta indispensable para hacer al país grande otra vez. En Argentina ahorrar ya no es delito”.