El Gobierno avanzó con la licitación para privatizar Transener

País. El Gobierno nacional puso en marcha esta semana el procedimiento para desprenderse de las acciones que mantiene en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país. La iniciativa quedó formalizada mediante la resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial.

La normativa habilita un Concurso Público Nacional e Internacional, con fecha límite para la presentación de ofertas fijada para el 23 de marzo, a través de la plataforma digital Contrat.Ar. Una vez cerrada esa etapa, se abrirá el período de evaluación de las propuestas técnicas y económicas, bajo un esquema similar al aplicado recientemente en otras licitaciones impulsadas por el Ejecutivo.

Horas después del anuncio, el ministro Luis Caputo se expresó en redes sociales: "Un Estado más chico que mantener, implica impuestos más bajos para la gente y empresas. Sencillo de entender. Impuestos más bajos implican mayor formalización, mayor inversión, industrias más competitivas, más empleo, y mejores salarios. Es decir, todo lo opuesto a lo que se ha venido haciendo por décadas".