Un corte de luz en el AMBA dejó más de 30 mil afectados

Buenos Aires. Después de un día de intenso calor, un corte de luz masivo dejó ayer a 33.732 usuarios de Edesur sin servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El episodio se produjo pasadas las 22:00 horas, tras elevarse la demanda energética a niveles críticos. Todavía el termómetro se posiciona por encima de los 30 grados.

De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los usuarios afectados corresponden a diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del sur del Conurbano bonaerense.

Varias horas después de que se reportara el corte masivo de luz, Edesur emitió un comunicado para explicar el origen de la interrupción en el servicio. “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano”, indicaron.

Por medio de la cuenta de la empresa en la red social X (antes Twitter), aseguraron que los “equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona”. Aunque no pudieron precisar a qué hora se normalizaría el servicio, afirmaron que “el suministro será restablecido en etapas”.