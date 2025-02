Alberto Fernández fue procesado tras la denuncia de Fabiola Yañez

El ex presidente Alberto Fernández fue procesado por la denuncia de violencia de género que le hizo Fabiola Yañez. El juez Julián Ercolini le trabó un embargo por diez millones de pesos y levantó además la prohibición que tenía para salir del país.

Para el magistrado, Fernández ejerció violencia psicológica y física contra su ex pareja que incluyó «acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad».

También se consideró que el ex presidente ejerció un «condicionamiento económico» como medio para «manipular y continuar ejerciendo poder y control». Y que que el exjefe de Estado intentó coaccionar a su expareja para que no presentara cargos, prometiéndole que «en el futuro no les faltaría nada ni a ella ni a su hijo» y amenazándola con «arruinarla».