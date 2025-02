Milei: “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?

Buenos Aires. Javier Milei habló anoche por primera vez de la polémica con la criptomoneda $LIBRA y las acusaciones en su contra de estafa y otros delitos por los que parte de la oposición presentó denuncias en la Justicia y hasta pidió el juicio político en el Congreso. Sin embargo, el Presidente buscó despegarse de cualquier tipo de ilícito, explicó por qué borró el tuit luego del escándalo, reconoció su vínculo con Hayden Davis -creador del token-, afirmó que fueron “como mucho” 5 mil las personas afectadas, entre ellos casi ningún argentino y se refirió al riesgo que toman los inversores de este estilo.

“Yo no tengo nada que ocultar, puedo hablar tranquilamente. Por lo tanto no tengo problemas de dar la cara. Me parece que los compromisos hay que cumplirlos, eso de que cuando hay un ruido, no cumplir, significa que hay algo que esta sucio. Desde la política tradicional están nerviosos, las encuestas nos dan a nosotros, la economía se está recuperando, la inflación va a estar cerca del 1%, bajamos más del veintipico por ciento de pobreza, saben que si nos va bien, no vuelven más, van camino a la extinción”, comenzó el Presidente en diálogo con Jony Viale por TN.

Si bien el mandatario se mostró convencido de que no incurrió en un ilícito, también fue autocrítico: “Yo obré de buena fe. Pero tengo que aprender. La lección más importante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí. Hay que buscar la forma para que cuando las cosas lleguen a mí, ya estén resueltas”.

Y sentenció: “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías las condiciones. Todos lo hicieron voluntariamente. Yo no lo promocioné, lo difundí. Soy fanático de la tecnología. Yo quiero que argentina se convierta en un HUB tecnológico. Pensé que era algo que podría mejorar las condiciones de los emprendedores tecnológicos".

La relación con Hayden Davis

Sobre su relación con Hayden Davis, explicó: “Cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores, la característica esencial de ese segmento, es un sector que está en la informalidad. Aquellos que blanquean, blanquean lo mínimo e indispensable. Ellos no tienen acceso al financiamiento. Por otra parte, Argentina no tiene un mercado de capitales, en Estados Unidos podés fondear este tipo de proyectos. A mi vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”.

Y continuó: “Cuando se hace pública esta situación, obviamente le doy difusión para que aquellos que necesiten acceso al financiamiento lo puedan conocer. Esto era para fondear a los argentinos que no tienen acceso al financiamiento. Una vez que publico el tuit, aparecen personajes diciendo que me hackearon la cuenta, lo cual es falso. No me voy a estar escondiendo atrás de un hackeo, me parece una aberración, por eso fijé el tuit. Ahí empecé a ver como se generaban comentarios negativos, por eso ante la duda borré el tuit. Desde mi punto de vista, como se generaba ruido, borre el tuit”.

Además, desmintió que los afectados sean 44 mil personas y dijo que el número ronda los 5 mil: “Es falso que sean 44 mil personas. Había muchísimos bots. En el peor de los casos había 5 mil personas. Las chances de que haya argentinos es muy remota. Había personas hiper especializadas que participaron de este evento, esto no es un tema menor, porque los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Son operadores de volatilidad, sabían muy bien el riesgo a donde estaban entrando".

“Este es un problema entre privados, porque el Estado no tiene nada que ver. Yo no lo promocioné, lo difundí. Toda propuesta que encuentre que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos… es equivalente a cuando vas a la apertura de una planta", añadió al respecto.

El Presidente volvió a hablar de Davis y nombró a Mauricio Novelli, el empresario que organizó la fintech de octubre de 2024, en donde el mandatario estuvo con todos los involucrados en la polémica: “La propia empresa que armó el lanzamiento dice que yo no tengo nada que ver. Estos mercados suelen tener este tipo de comportamientos. El propio Davis dice que yo de criptomonedas no sé nada. Por querer dar una mano a los argentinos me comí un cachetazo. No hay ni 5 argentinos que hayan caído en esto. La gran mayoría que compró son chinos o estadounidenses. Es un tema vinculado a la tecnología, no creo que dañe mi credibilidad. ¿Sabés lo que me da credibilidad? Que dije que iba a cortar la emisión monetaria y así se iba a bajar la tasa de inflación. ¿Sabés lo que me da credibilidad? Que dije que no se negocia bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal, el superávit primario fue de 2.5 billones, los intereses son del 600 mil millones de pesos. Eso es el compromiso”.

“A Novellis lo conozco desde hace muchos años. Yo daba clases en su academia. Él fue el que armó la reunión tecnológica. Yo lo que tengo que hacer es mirar la situación y cuando se generaron dudas, me corrí. Yo tengo que preservar… lo que pasa también es que ese rumor inmundo es por lo del hackeo y yo no fui hackeado. Yo soy un entusiasta, no sé qué voy a hacer con Twitter, lo que sí tengo claro es que voy a levantar filtros de las personas que van a llegar a mí“, cerró sobre la relación con el empresario.

Con relación a la investigación judicial, el jefe de Estado aseguró: “Nosotros ahora pedimos la intervención de la oficina anticorrupción, que investigue a todos, hasta a mí mismo, eso nunca pasó. No sé si alguien se llevó algo, pero eso no me corresponde a mí. Yo tengo plena confianza en todos los funcionarios míos. No me pagaron por hacer esto. El propio Davis dice que no tengo nada que ver, que no me llevo un mango de todo esto. No sé si es una cama política. Las investigaciones dirán qué pasó y qué no pasó”.

La dura crítica a Cristina

Y cuando fue consultado por los pedidos de juicio político, arremetió en duros términos contra la oposición en general y Cristina Kirchner en particular: “Va a ser el séptimo pedido de juicio político. Vos sabés que el kirchnerismo nunca explicó qué pasó con los 600 millones que se llevó a Santa Cruz, nunca pudieron. A guita de hoy serían mil doscientos millones de dólares. Ellos me vienen a pedir explicaciones. No solo eso, vos sabías que con el tema de la convertibilidad, ellos decían que estaba respaldado por un dólar, el día que pesificaron, hicieron un paga Dios con otra estafa de 30 mil millones de dólares. Otra estafa del kirchnerismo son la nacionalización de las AFJPs. Otra estafa es el fondo del bicentenario. Cristina se quería sacar del banco 10 mil millones de dólares para motivar su campaña. Dicho esto, una de las cosas que pasó es que se quería llevarse todas las reservas, ahí echan a Redrado y ponen a Marcó Del Pont que se las giró automáticamente".

“Hay gente que se olvida que cuando llegó Macri los kirchneristas habían dejado en el dólar futuro 25 mil millones de dólares y cuando volvieron le vendían dólares por anticipado a los importadores y se patinaron un montón de guita. Cuanto más alto es el patrimonio del Banco Central, menor es el nivel de licuación inflacionaria. Hubo que hacer un reconocimiento de pérdida por 45 mil millones de dólares. El ponzi más grande de la historia se llama Peso”, completó.

Puntualmente contra Cristina Kirchner, Milei lanzó: “Que me diga algo una persona dos veces condenada, la de la causa Hotesur. En su vida ejerció y tiene una fortuna enorme. Que explique la fortuna de la hija en el banco Galicia. Que venga esa estafadora, esa chorra a cuestionarme a mí, ella nunca bajó la inflación. Aplicaban controles de precios, no bajaban la inflación. Sabes por qué bajo tanto la pobreza, porque blanqueamos la inflación. Hicimos el ajuste más importante de la historia. La economía creció. El PBI creció el 3%, hicimos que la economía se expanda. Si miras todas las definiciones de inflación, tenemos deflación en dólares. Que me venga a dar clases. Aparte, hay que recordar que no se olvide que tuvo de ministro de Economía a Kicillof y ese imbécil le costó a todos los argentinos cerca de 5 mil millones de dólares".

Y agregó: “Se la pasa hablando de los jubilados. El sistema dice que cuanto más gana uno, menos gana otro y ella cobraba 35 millones. No hay mayor estafador en la historia argentina que ella. No hay mayor estafa que el kirchnerismo. Cuando fue su segundo mandato, Argentina tuvo las mejores condiciones para crecer en la historia y, sin embargo, la máquina de destruir hizo que el PBI per cápita siga cayendo”.

Asimismo, descartó que esta polémica afecte su imagen de cara a las elecciones: “Si estuviéramos en una situación complicada, no podríamos pisar la calle y en lugar de eso le generamos problemas a los custodios. Me saco un montón de selfies. Pero la realidad es que tengo que asimilar que la vida como la hacía antes no se puede. Yo no me tomo la cosa como si fuera presidente, para mí esto es un trabajo”.