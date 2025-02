Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud

El presidente Javier Milei anunció este lunes 5 de febrero de 2025 la decisión de retirar a la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citando el fracaso de la organización durante la pandemia de COVID-19, particularmente en el manejo de las cuarentenas, que consideró dañinas tanto en términos económicos como sociales.

La Oficina del Presidente destacó que las políticas de la OMS, en especial las cuarentenas sin sustento científico, causaron graves consecuencias económicas a nivel mundial y en Argentina, afectando a millones de trabajadores, comercios y niños fuera de las aulas, a pesar del respaldo de la organización a las medidas adoptadas por el gobierno argentino durante la crisis.

Milei cuestionó la falta de flexibilidad de la OMS para reconocer sus errores y su continua intervención en cuestiones de soberanía nacional, lo que consideró una amenaza a la autonomía de los países miembros. Además, subrayó la necesidad de repensar el papel de los organismos supranacionales en el ámbito internacional.

El comunicado

Ciudad de Buenos Aires, 5 de febrero de 2025. La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de retirar a la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales, pero falló en su mayor prueba de fuego: promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19.

Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad. En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas.

Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países.

Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro.

Oficina del Presidente de la República Argentina