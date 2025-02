Milei dijo que analiza retirar a la Argentina del Acuerdo de París

País. Luego de anunciar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su gestión frente a la pandemia de coronavirus, Javier Milei adelantó que también analiza retirar al país del Acuerdo de París, según declaró en una entrevista con el periodista Olivier Ubertalli para el diario francés Le Point.

“Sí, lo estoy considerando”, respondió firmemente el Presidente tras ser consultado sobre la posibilidad de salir del tratado internacional sobre el cambio climático.

Al alegar los motivos de su eventual decisión, el mandatario argentino continuó: “Porque no adhiero a la agenda ambientalista, que me parece un verdadero fraude. La forma en que se habla del cambio climático hoy en día es completamente errónea”.

En este sentido, y tal como lo expresó en ocasiones anteriores en las que se refirió a esta problemática, Milei explicó: “El calentamiento global no tiene nada que ver con la presencia humana. Es un problema relacionado con los ciclos de temperatura del planeta. Actualmente, estamos viviendo el quinto ciclo de temperaturas elevadas, y en los cuatro ciclos anteriores el ser humano no existía”.

En la entrevista, el jefe de Estado dijo que, para él, muchas de las organizaciones internacionales deberían ser eliminadas. Entre ellas, mencionó a la Organización Mundial de la Salud, de la cual se retiró Estados Unidos, y este miércoles Argentina confirmó que tampoco seguirá entre sus miembros.

“Es una organización criminal. Y elijo mis palabras con cuidado. La OMS fue responsable de crímenes de lesa humanidad a gran escala durante la pandemia de Covid, según lo definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, sentenció Milei al respecto.

Y agregó: “Los confinamientos impuestos en numerosos países fueron atentados contra la libertad y la propiedad privada que pudieron haber llevado a la desaparición de la humanidad. Hoy el mundo sigue pagando el precio de esas políticas. Piensen en quienes diseñaron la Agenda 2030, un supuesto programa de desarrollo sostenible que ahora se transforma en el Pacto por el Futuro. ¿Quién votó a esos burócratas hijos de p… para que tengan el derecho de decidir sobre la vida de más de 8 mil millones de personas? ¡Nadie! Y basta con decir esto para que te llamen antidemocrático. Sin embargo, ¡la Agenda 2030 es la cosa más antidemocrática del mundo!“.

Javier Milei también se refirió al Mercosur y, a diferencia de lo que opinó sobre otros acuerdos entre varios países, en este caso dijo que no analiza dejarlo porque considera que puede haber un avance en conjunto en cuestiones de seguridad regional, como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Pero en materia comercial, no solo hay que reducir los aranceles comunes, sino también permitir que cada país negocie acuerdos por separado. No voy a permitir que el Mercosur ni nadie impida a Argentina comerciar con el resto del mundo. Obviamente, quiero firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Tengo la esperanza de que el Mercosur no sea un obstáculo para lograrlo”, remarcó sobre sus intenciones a corto plazo.

En la entrevista con Le Point, el Presidente se refirió a la marcha del sábado pasado organizada en respuesta a sus declaraciones en Davos y en defensa de los derechos de la comunidad.