Milei defendió su gestión y anticipó que Argentina podría salir del Mercosur

Buenos Aires. El presidente Javier Milei inauguró esta noche las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un discurso en el que defendió los logros de su gestión, anticipó que Argentina podría salir del Mercosur para hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos y emitió duras críticas al gobernador de Buenos Aires, Áxel Kicillof.

En la primera parte de su discurso, Milei aseguró que la pobreza bajó del 56% al 33%, que en cantidad de habitantes se traduce en “10 millones de personas que salieron de la línea de la pobreza”.

“Esta caída se vio impulsada por la baja de la inflación, el aumento sostenido de los salarios reales y las jubilaciones, y el aumento de la AUH en términos reales y del Plan Alimentar”, detalló.

Y agregó: “Por eso el ajuste cayó sobre la casta y nunca sobre los sectores más vulnerables. Argentina pasó de ser el peor alumno de la clase a ser el abanderado. Hoy es uno de lis 5 países del mundo que goza de superávit financiero. Cuando los fundamentos del programa se mantienen, el ruido de la coyuntura son solo eso: ruido”.

¿Salida del Mercosur?

El jefe de Estado reiteró que buscará empujar un tratado comercial exclusivo con los Estados Unidos, algo que está vedado bajo las condiciones del bloque aduanero regional, que requieren consenso dentro de los países integrantes. El Gobierno libertario ya se había pronunciado en los últimos meses a favor de una flexibilización del Mercosur, una posición que llevaron Milei y Luis Caputo en diciembre pasado a la cumbre regional en Montevideo.

Ante una cámara de Diputados con muy pocos legisladores presentes, Milei aseguró que la Argentina debería estar dispuesta a flexibilizar su participación en el Mercosur o incluso abandonarlo con tal de avanzar hacia un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero incluso fue más allá y cuestionó el propio espíritu del bloque regional, sobre el que aseveró que “solo ha beneficiado a los industriales brasileños en detrimento de la economía argentina”.

Acuerdo con el FMI

Milei adelantó al Congreso que enviará “en los próximos días” para su discusión un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, un programa con el que buscará reforzar las reservas del Banco Central y salir del cepo cambiario este año.

“No tenemos una ambición de poder, lo único que tenemos es una ambición reformista. Y queremos darle la oportunidad a este Congreso para acompañarnos en el ambicioso proceso que hemos emprendido. Así podrán, quizás, reocmponer su relación con la sociedad que hoy parece ireemediablemente rota”, dijo el Presidente al cierre de su discurso.

Y agregó: “Espero que tomen esta invitación por lo que es: una chance para participar de la tábula raza que siempre hemos predicado. Pero si fueran a declinarla, francamente no nos sorprendería: este Congreso ya demostró una y otra vez que, entre ustedes y los argentinos, algunos no tienen problema en elegirse a sí mismos. Sobretodo los que no vinieron”

Al final del discurso, Javier Milei anunció que en los próximos días enviará el nuevo acuerdo con el FMI al Congreso y dijo: “Vamos a resolver el problema que los gobiernos anteriores iniciaron con el déficit fiscal y su financiamiento. En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte a misma postura que tuvieron con todos los demás, que es en sus bancas apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo”.

Las duras críticas a Kicillof

Milei se refirió a los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, luego del asesinato de Kim, la nena de 7 años que conmocionó a la ciudad de La Plata. En ese sentido, volvió a pedirle al gobernador Axel Kicillof que “se corra del camino” o “abandona la visión abolicionista”.

El Presidente inició su discurso con una fuerte defensa a su plan económico. “Pasamos de heredar 15 puntos de déficit consolidado entre el tesoro y el BCRA, a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default. Algo que no había ocurrido nunca en los últimos 123 años de historia”, sostuvo Javier Milei. Y agregó: “Nuestro programa es el más exitoso hasta la fecha”.