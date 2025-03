Fin de la moratoria previsional, ¿qué pasará con quienes no tengan 30 años de aportes?

País. Este domingo se cerró la ventana de tiempo para quienes querían acceder a la jubilación a través de la moratoria previsional, regularizar aportes, completar el trámite, cumplir los requisitos y adherir a un acuerdo de pago de aportes faltantes, para jubilarse.

Quienes no hayan completado el procedimiento de inscripción y no tengan un turno de atención concedido (este puede ser en fecha posterior, de hecho hay turnos de atención concedidos hasta fines de mayo y principios de junio) y no puedan alcanzar los 30 años de aportes ya no podrán acceder a la jubilación vía moratoria.

En esos casos, para jubilarse sólo quedará la posibilidad “comprar” al contado años de aporte, algo más difícil, en especial para gente de menores recursos, teniendo en cuenta los montos requeridos, a saber:

Para comprar 5 años: $1.635.720

10 años: $3.271.440

15 años: $4.907.160

20 años: $6.542.880

25 años: $8.178.600

“Eso requiere tener ahorros o alguien que lo financie, aunque sigue siendo conveniente en caso de que la persona lo pueda conseguir”, dijo Andrea Falcone, abogada especialista en personas mayores y titular de su propio estudio.

La otra posibilidad, que ya no es jubilatoria, consiste en acceder a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que es 20% más baja que la jubilación mínima (hoy en 349.121,7 pesos, bono de $70.000 incluido) y no es pensionable: la viuda, viudo o hijos no pueden recibirla en caso de muerte del titular, explicó Falcone a Infobae.

Menos jubilaciones

“Como son hasta mayo o junio, es probable que este año se jubile la mitad de la gente que años anteriores. Hay que tener en cuenta que en los últimos años 7 de cada 10 jubilaciones era por moratoria. Ahora, en la segunda mitad del año, solo quedará el 30% que lo hacía cumpliendo los 30 años de aportes”, explicó Falcone.

“Las moratorias son un parche a la informalidad. Y hay más informalidad entre las mujeres que entre los hombres, a medida que uno se aleja del área metropolitana y entre las personas de menor nivel educativo. Un rubro muy complicado es el del servicio doméstico. Son personas que suelen llegar a los 60 años con un desgaste físico muy marcado. Ahí te das cuenta de la diferencia de poder entre sindicatos: el de taxistas consiguió que la edad para jubilarse sea de 60 años por el concepto de “envejecimiento prematuro”, pero ese concepto no se aplica al servicio doméstico”, relató Falcone.

Por otra parte, la Anses aplicó bastante el filtro socioeconómico. “Muchos jubilados que habían aprovechado planes en cuotas y comprado un auto para una hija o un hijo, no pudieron jubilarse por ese motivo”, dijo Falcone.

Diferencias entre PUAM y moratoria

Para quienes quedaron afuera de esta moratoria, no puedan completar 30 años de aportes ni “comprarlos”, lo único que queda en adelante es la PUAM, de la que Falcone listó varias diferencias respecto de la jubilación por moratoria, a saber:

No da derecho a pensión. Fallecido el titular, ni cónyuges, ni hijos menores ni hijos mayores con discapacidad pueden cobrarla.

Es un monto inferior, 80% de una jubilación mínima y no es posible mejorar el monto, porque no contempla ningún calculo de aportes.

Establece que el beneficiario no debe ausentarse del país por más de 90 días consecutivos o 180 días en total por año. Si la ausencia supera estos límites, la Anses puede suspender o dar de baja la prestación, salvo que el beneficiario justifique su estadía en el exterior por razones de salud u otras circunstancias excepcionales.

Las mujeres pueden acceder a la PUAM desde los 65 años, mientras que a la jubilación desde los 60.

No permite trabajar en relación de dependencia formal, mientras la jubilación permite trabajar, en relación de dependencia y en forma autónoma.

No es compatible con otros beneficios., mientras la jubilación es compatible -por caso- con una pensión por fallecimiento.

El futuro de las jubilaciones sin aportes es incierto. Desde el Gobierno no han anunciado la intención de renovar la moratoria previsional ni de crear un nuevo plan de pagos. Sin embargo, en el pasado se han implementado diferentes esquemas de regularización previsional para ampliar la cobertura jubilatoria.