Día de la Memoria: una multitud marchó para repudiar el negacionismo y criticar al Gobierno

Buenos Aires. Miles de personas marcharon este lunes en todo el país en el Día de la Memoria para reclamar por justicia a 49º aniversario del golpe de 1976. Las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones políticas leyeron un documento en el que repudiaron las políticas de ajuste y la represión del gobierno de Javier Milei

En el acto central en Buenos Aires, los referentes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto con dirigentes políticos y sindicales, cuestionaron el desmantelamiento del Estado que impulsa la gestión libertaria, los ataques constantes a los jubilados y al conjunto de los trabajadores, los despidos en el sector público y privado y la represión desatada por las fuerzas de seguridad que conduce Patricia Bullrich en cada manifestación en contra del gobierno.

"A 49 años del inicio del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos: ¡Son 30 mil detenidos desaparecidos!. ¡Fue y es genocidio! ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!", enfatizaron desde el escenario. Además reafirmaron la lucha "contra la injusticia y la desigualdad" y le hablaron al presidente Milei y la vice Victoria Villarruel: "¡El pueblo unido jamás será vencido!".

A continuación cuestionaron los despidos en el sector público y privado, y rechazaron "el intento del gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes". Asimismo, le exigieron al Gobierno "el aumento de las jubilaciones" y repudiaron "el brutal ataque a los jubilados y todos los que se manifestaron el miércoles 12 y el miércoles 19 en Congreso".

En ese sentido, recordaron el ataque sufrido por el fotoreportero Pablo Grillo, quien recibió el impacto de una granada lacrimógena en la cabeza y se recupera lentamente tras haber estado grave. "Abrazamos a su familia y exigimos, ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables! ¡Fuera Bullrich! ¡Derogación del protocolo anti-piquetes inconstitucional!", reclamaron.

Respecto al aniversario del golpe de Estado, refrendaron el pedido de "¡Juicio y Castigo a todos los culpables! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles! ¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!". Además, exigieron conocer el paradero "de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los y las compañeras detenidas desaparecidas que todavía nos faltan".

"Seguimos exigiendo que nos digan: ¿Dónde están? Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad", continuaron.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le exigió al Estado "garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas" y le pidió a la ciudadanía que tenga información para aportar sobre posibles nietos o nietas que se comuniquen con Abuelas. "Y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad. Nunca es tarde", señaló.

El acto central fue consensuado por primera vez en 19 años entre todas las organizaciones y partidos políticos. En el documento, exigieron también la "aparición de Jorge Julio López y el castigo a los responsables materiales y políticos de su desaparición en democracia", además del pedido por la libertad de Milagro Sala y las presas y presos políticos.

También se reclamó contra el fin del gatillo fácil, las razias policiales y "detenciones arbitrarias, las persecuciones, desapariciones y femicidios de uniforme" que tienen lugar desde el retorno de la democracia. Y pidieron por el cese de la militarización de los territorios indígenas.

Por otro lado, reclamaron "juicio y castigo" a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda en la que fueron asesinados Dario Santillán y Maximiliano Kosteki. Y exigieron "justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elias Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales y demás víctimas de la represión estatal".

Sobre el final del documento, los organismos de Derechos Humanos y las agrupaciones intervinientes en el acto recordaron que hace 48 años, el escritor y periodista Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares "en la que denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico por entonces implementado".

"Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martinéz de Hoz, entre tantos otros", denunciaron y aseguraron que "hoy, son esos mismos grupos económicos los que benefician del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del Pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo".

Por eso reclamaron por la derogación del mega DNU 70/23 y "la corrupta Ley Bases" que incluyó las facultades delegadas para el Presidente y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Más adelante se criticó el nuevo acuerdo con el FMI al señalar que "la deuda es con el pueblo" y exigir "plata para jubilaciones, medicamentos, empleo protección social, vivienda, salud y educación". A las centrales obreras se les exigió paro general y plan de lucha "Por aumento salarial, de jubilaciones y de programas sociales".