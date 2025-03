La condena de Cristina Kirchner llega a la Corte Suprema

Buenos Aires. La condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner llegará hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su defensa presentará el recurso de queja en el que pedirá su absolución. También lo hará la Fiscalía que, por el contrario, reclamará que la condena pase de seis a 12 años de prisión por asociación ilícita. Y así, el expediente entrará en la última etapa, en la que se definirá, entre otros temas, si la ex mandataria irá presa. Pero alrededor del caso hay varios interrogantes que hoy no tienen respuesta.

El plazo para que todas las partes presenten sus apelaciones vence el martes a las 9.30. La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, y el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar lo harán hoy. Otras ya lo presentaron, como las defensas del ex secretario de Obras Públicas José López, del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi. Los tres también condenados.

Lo que llegará al máximo tribunal son las condenas de Cristina Kirchner, López, Periotti y el empresario Lázaro Báez a seis años de prisión; la de los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Pavesi (4 años y 6 meses), Juan Carlos Villafañe (5 años), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses); las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. También el decomiso de 84 mil millones de pesos. Quien ya quedó con la absolución confirmada es Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. Para los ex funcionarios condenas también se les aplicó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.