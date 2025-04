Crédito del FMI: Milei dijo que Argentina tendrá un crecimiento sostenido

Buenos Aires. Luego de los anuncios económicos de Luis Caputo y Santiago Bausili de que, entre otras cosas, este lunes se levantará el cepo cambiario, Javier Milei habló por cadena nacional junto a todo su Gabinete para dar un fuerte mensaje político de celebración y agradecer al Fondo Monetario Internacional y otros organismos por el respaldo económico.

El Presidente adelantó que la Argentina recibirá, en total, 32 mil millones de dólares y que las reservas del Banco Central llegarán a los USD 50 mil millones.

“Este programa, entre FMI, Banco Mundial, BID, y un REPO del Banco Central, asciende a USD 32 mil millones, de los cuales USD 19.600 serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para mayo las reservas brutas del BCRA estarán en torno a los USD 50 mil millones. Con este nivel de reservas podemos respaldar todos los pesos existentes de nuestra economía, brindando más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos”, afirmó.

Y agregó: “Es la primera vez en la historia que el FMI aprueba un programa para respaldar un plan que ya ha rendido sus frutos”. Al respecto, el mandatario recordó que “no solo pusimos las cuentas fiscales en orden en tiempo récord, sino que la totalidad del ajuste recayó sobre el estado y no sobre los argentinos de bien”.

“El ajuste fiscal llevado a cabo nos aseguraba un piso de crecimiento de un 4,5 porciento a lo cual deberíamos sumarle las reformas estructurales implementadas en el DNU 70, la Ley Bases y las desregulaciones realizadas por el ministerio, que asciende a mas de 1700 reformas estructurales en el corto plazo”, recordó Milei.

De ese modo, afirmó que a partir del acuerdo logrado “la economía seguirá creciendo por la recomposición del stock de las empresas, además la caída de la inflación ha revalorizado el nivel de compra de todos los ciudadanos, a su vez volvió el crédito privado y estamos viendo un boom sostenido de créditos hipotecarios hace mas de un año”.

En cuanto a las perspectivas a futuro, Milei remarcó que “en el largo plazo crecemos más porque nuestro objetivo es convertirnos en el país mas libre del mundo, seguiremos reduciendo la carga impositiva total ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o la reducción de impuestos directos que estamos encarando de la mano del superávit fiscal”.

Así, tras el acuerdo con el FMI, el presidente remarcó que el país mantendrá un crecimiento sostenido en el tiempo debido a que se espera una mayor inversión en distintas áreas. Durante la conferencia avizoró una mayor “inversión extranjera dado que uno sólo invierte cuando puede disponer de los frutos de su inversión como quiera, será un nuevo motor de crecimiento”, expresó.

Y recordó que durante los últimos 15 años Argentina “le puso un cepo a la inversión y abrió la canilla de la emisión monetaria, nosotros hicimos lo contrario. Por todos estos motivos, la recuperación que vimos hace meses acelerara y se transforma en un crecimiento sostenido. En estas condiciones Argentina será el país de mayor crecimiento económico de los últimos 3 años, y en vez de hablar de crecimiento a tasas chinas será a tasas argentinas”.

Como parte del crecimiento económico, Milei también garantizó la baja en el índice de inflación y consideró que todos los cambios sucederán en un mediano plazo. “Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, nada valioso en la vida funciona así, pero si poco a poco y con la certeza de que en el frente externo e interno tenemos los deberes hechos para mitigar cualquier tipo de volatilidad, en el mediano plazo dado los fundamentos del programa la inflación no tiene otro destino que colapsar porque no volverá a haber emisión de peso sin respaldo, la inflación va a colapsar pese a los intentos de generar inestabilidad de quienes quieren detener el cambio", aseguró.

“Los argentinos aprendimos a sacarle agua a las piedras con todos los factores macroeconómicos en contra. Por algo somos el país con más unicornios per cápita en la región, imaginen cómo nos puede ir con el viento a nuestro favor”, planteó de manera optimista ante los cambios esperados a futuro.

Sobre el final de su discurso, Milei remarcó que el crecimiento económico impactará sobre todos los argentinos que se encuentran “en todas las latitudes de la patria, creyentes y laicos, liberales, peronistas, radicales, del pro, no importa el partido o credo al que adhieran, no importa a quien votaron”, expresó. Y sostuvo que “durante demasiado tiempo la Argentina fue injustamente castigada por una larga lista de decisiones por parte de una larga lista de políticos que hicieron sentir chico a un país grande e hicieron sentir impotente a un pueblo noble, eso también se terminará”.

“Todos los argentinos nos merecemos mucho más que eso y todos los argentinos tendremos lo que finalmente nos merecemos. Tendremos un país en el que salir adelante sea fácil para el que hace las cosas bien, tendremos un país en el que con esfuerzo, trabajo o talento le alcance a cada uno para perseguir su proyecto de vida y comenzará una era dorada para todo aquel que quiera prosperar en suelo argentino, que pondrá a la Argentina en la economía global como ejemplo de libertad y prosperidad".