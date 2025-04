Hoy llegará a Argentina el secretario del Tesoro de EE.UU.

País. En un viaje relámpago y de gran relevancia por el turbulento contexto global y por los cambios en la economía local, hoy llegará a Buenos Aires el secretario del Tesoro de Estado Unidos, Scott Bessent.

Más allá del peso propio de la visita, el viaje adquiere particular relevancia por dos hechos concretos. Bessent llega al país en medio de la tensión comercial global, que se disparó luego de anunciado el esquema arancelario del gobierno del que forma parte y que encabeza Donald Trump. No solo eso: desembarcará en el primer día de una Argentina sin cepo y en medio del debut del nuevo programa económico de Javier Milei, luego del nuevo acuerdo con el FMI que se anunció el viernes.

La visita durará unas 12 horas y no es una gira por la región. El secretario de Tesoro, el quinto en la sucesión presidencial estadounidense, viajará solamente al país y luego regresará a Washington, al gabinete que negocia con buena parte del mundo los nuevos esquemas comerciales que pretende Trump. En medio de vaivenes, el rol de Bessent tomó nueva relevancia en las últimas horas.

La visita y las condiciones en las que se realiza configuran un claro respaldo a la gestión de Milei, quien asoma como el principal aliado de la gestión Trump en la región. Pero, más allá de eso, ¿a qué viene Bessent al país? Hay distintas versiones, más allá de la agenda formal, que incluye un encuentro con Miel y Luis Caputo, a las 11 de la mañana; un almuerzo con empresarios y CEO de multinacionales en el Palacio Bosch, la residencia del embajador de EEUU en el país; y. seguramente, otros encuentros con el equipo económico.