Milei dijo que la inflación “desaparecerá” a mediados del año próximo

Buenos Aires. El presidente Javier Milei pronosticó que el precio del dólar bajará hasta tocar el piso de la banda que estableció el Gobierno en el nuevo esquema cambiario. Así, según explicó, el Banco Central podrá intervenir para comprar divisas y acumular 4.000 millones de dólares en las reservas, en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Que agradezcan que Toto (Caputo, ministro de Economía) es muy contemplativo. Yo hubiera puesto la banda más abajo, para hacerles perder más plata”, dijo además Milei, en referencia a quienes especularon con el precio de la moneda extranjera.

La cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) empezó a fluctuar sin intervenciones desde este lunes entre $1.000 y $1.400. Si perfora el piso, el BCRA comprará divisas para aumentar la demanda, y si toca el techo venderá para hacer que el valor caiga.

Además, los valores de las bandas se actualizan mensualmente. La inferior se reducirá 1% cada mes, mientras que la superior subirá al mismo ritmo.

Durante una entrevista con Alejandro Fantino por el canal de streaming Neura, el presidente sostuvo que “las proyecciones del Fondo contemplan acumular 4000 millones de dólares en reservas” en los próximos meses. Por lo que reflexionó: “¿Cómo acumulás reservas si no podés intervenir? Eso te está diciendo dónde va a estar dólar. El escenario contempla que se vaya al piso de la banda. Todos los factores monetarios empujan para que el tipo de cambio caiga”.

Además, Milei afirmó que el cambio de régimen “no es devaluación”, ya que “la banda inferior que nosotros tenemos está debajo de lo que era el tipo de cambio oficial, que era de 1100 pesos?.

El primer mandatario también se mostró confiado con cómo impactará el levantamiento del cepo en los precios: “Los que están remarcando se van a encontrar con que no van a tener demanda. O bajan los precios o quiebran. Es su decisión, yo no voy a decir qué precio tienen que poner”, declaró.

En ese sentido, y tras conocerse la inflación de marzo, el Presidente adelantó que “a mitad del año que viene la inflación desaparecerá de Argentina”. “Si cortas la emisión monetaria hoy, tenés que purgar 18 a 24 meses. Todavía estamos purgando las políticas económicas de Sergio Massa de emitir 13 puntos del PBI. Eso se estaría terminando en diciembre. Yo dejé de emitir a mitad de año pasado”, sostuvo.

“Hoy los bonos subieron más del 5%, el riesgo país está en torno a los 760 puntos, y dicho eso prontamente nosotros vamos a romper la barrera de los 500 puntos básicos y vamos a poder refinanciar los vencimientos de capital, con lo cual yo no necesito más dólares”, profundizó el presidente.

Y continuó, acerca de la posibilidad de avanzar en estas condiciones hacia una dolarización: “Yo puedo sacar todo el dinero de la economía a 911 (por el piso de la banda). Depende de la voluntad de los individuos. Les planteamos una dolarización endógena y no lo hicieron las personas, usan los pesos. Puedo dolarizar a 911, y el piso de la banda es 1.000. En el techo de la banda saco todos los pesos de la economía y me sobran 15.000 millones de dólares. Las posibilidades están abiertas?.

Milei también reflexionó sobre como incide el contexto internacional con las medidas de Trump en la economía local: “Muchos países jugaron fuertemente a favor de Argentina. Vamos a ir a conjunto de aranceles que van a ser de cero. Hay un conjunto de bienes, estamos apuntando a que sea cero. Esta es la primera etapa. Teníamos que resolver 16 puntos, ahora tenemos 15. Nos queda uno solo”.

El presidente consideró que la inflación de 3,7% que reportó el Indec en marzo respondió a cuestiones de estacionalidad. “Educación subió 21%, después tuviste otros productos que tuvieron algún quilombo. Si vos le sacás la estacionalidad dio 2,6, y sin la inflación internacional tenemos una inflación verdadera de 1.5. Lo que importa es la tendencia, agarrá el gráfico de la inflación hace 12 meses y cae como un piano”, evaluó.

“En el discurso del 1 de marzo dije que esto no es un movimiento rectilíneo y uniforme, dijo que puede haber fluctuaciones y volatilidad”, agregó Milei.