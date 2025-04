Duro cruce entre la industria del cine y el director del INCAA

Buenos Aires. El Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que nuclea a diversas entidades profesionales de directores/as, guionistas y productores/as de cine, presentó un duro comunicado en donde calificó de “altamente negativo” el primer año de gestión de Carlos Pirovano al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Según sostuvo el comunicado del EAN, “a lo largo del 2024 y en lo que va del 2025, Carlos Pirovano se ha convertido en el único presidente del INCAA en tener el récord histórico de cero películas argentinas aprobadas durante su gestión“. Y que “todas las medidas adoptadas han perjudicado el desarrollo y crecimiento de la industria audiovisual”, sostuvo el texto.

En diálogo con Infobae, el titular del INCAA desmintió categóricamente tales afirmaciones. “No es cierto, una vez más los comunicados de este sector mienten. Firmamos muchas declaraciones de interés en relación a las películas analizadas por el Comité de Clasificación de las Películas Terminadas“.

Y aclaró sobre el principal punto de discordia: “Lo que no hemos aprobado son declaraciones de interés de preclasificación, eso se preabolió porque era ilegal“.

Según el directivo, el INCAA se apoya en la Ley de Cine en la cual se establece que las “películas, en su vía industrial de negocios, aplican para un subsidio, pero para ello, previamente, tienen que ir a un comité de filmes finalizados que las evalúan y, de acuerdo a la audiencia que tienen, perciben el beneficio”, aseveró.

Y puso como ejemplo cómo era el mecanismo en la gestión previa del INCAA. “El productor iba con un papelito y le contaba qué filme iba a hacer a un comité de preclasificación que decidía si se le daba o no la declaración de interés, o sea el dinero. ¡Vos no podés cobrar un subsidio sobre un evento que no se realizó! Recuperamos 300 millones de pesos de gente que se le regalaba la plata y no hacían la película“, sostuvo Pirovano.

Entre los puntos principales en los cuales el EAN sostiene su denuncia, enumeran la eliminación de los instrumentos de fomento a la producción. “Hay más concursos y créditos que los que habían en 2023, antes habían subsidios en cuotas, se quejan que no le regalamos más plata”, resumió el directivo del INCAA.

Por entonces, explica el directivo, el subsidio medio de producción de película, de audiencia media, rondaba entre los 50 y 60 mil dólares. “Antes, sin contraprestación de audiencia, se producían una gran cantidad de películas que llevaban menos de 100 espectadores, por eso se eliminó la preclasificación y el anticipo de subsidios“, añadió.