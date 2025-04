Nueva marcha de jubilados: hubo tensión y el SAME reportó un periodista herido

Buenos Aires. Una nueva marcha de jubilados se desarrolló ayer en las inmediaciones del Congreso de la Nación, con un fuerte operativo de seguridad implementado por las fuerzas federales. Los manifestantes se concentran desde las 15 en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao, y avanzaron hacia el anexo de la Cámara de Diputados, donde realizaron un acto antes de continuar con su recorrido habitual alrededor del perímetro del edificio legislativo. En el medio de la protesta, un periodista debió ser asistido por el SAME.

“Es un hombre de unos 30 años con un traumatismo en la rodilla derecha: lo vamos a llevar por precaución al Hospital Ramos Mejía pero no hay otro tipo de patología. Es un golpe. No es grave. Lleven con tranquilidad a su familia. Hay que esperar la placa para ver, pero no amerita gravedad”, detalló Alberto Crescenti, titular del SAME, en referencia al periodista que debió ser asistido.

En el lugar, se desplegaron efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Infantería, quienes aplicaron el protocolo antipiquetes para contener la movilización y evitar que los manifestantes se acercaran al Congreso. A pesar de la fuerte presencia policial, los manifestantes, que no superaban el centenar, se agruparon en la vereda y portaron pancartas con consignas en sus reclamos, entre ellos se mezclaron banderas de Argentina y también de Palestina. La única bandera visible de un club de fútbol era la de Dock Sud, sobre la calle Combate de los Pozos. En el transcurso de la marcha se escucharon muchos cánticos e insultos hacia el Presidente, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los efectivos se abroquelaron formando rígidos cordones para evitar que la manifestación interrumpa el tránsito. Se desplazaron motos para despejar las calles y con firmeza los uniformados le exigieron a cada persona que se mantengan en las veredas.

Pasadas las 17, fueron llegando organizaciones políticas de izquierda que se hicieron presente en apoyo a los manifestantes y también se han sumado docentes y miembros de la universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

La marcha se da luego de varios miércoles de tensión. Hace tres semanas se produjeron gravísimos hechos de violencia a partir de la presencia de hinchadas de fútbol que se enfrentaron con la policía. De aquella jornada resultó herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo, quien aún hoy pelea por recuperar su salud en el hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta oportunidad, las fuerzas de seguridad mantuvieron un mayor número de efectivos que de manifestantes, con el objetivo de evitar bloqueos en la zona y cortes de calle. El operativo de contención incluyó la colocación de un vallado para reforzar el control sobre los participantes de la protesta. Algo que llamó la atención fue que a diferencia de semanas anteriores, las vallas se encuentran solamente frente al Congreso.