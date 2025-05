Monotributo: ARCA dispuso cambios para la facturación de los pequeños contribuyentes

País. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una serie de cambios que afectan directamente a quienes se encuentran inscriptos en el régimen simplificado, conocidos como monotributistas. Las medidas incluyen una nueva obligación semestral, la digitalización de remitos y una exención para un grupo específico de contribuyentes con ingresos por alquileres.

Uno de los principales cambios que comunicó ARCA es la modificación en el calendario para la recategorización de los monotributistas. Hasta el momento, la recategorización se realizaba una vez al año, pero con la nueva normativa será obligatoria en enero y julio, es decir, dos veces al año. La próxima fecha límite para cumplir con esta obligación será julio de 2025.

La entidad remarcó que esta actualización debe reflejar el nivel de ingresos y actividad del semestre anterior. Para quienes no presenten la declaración correspondiente dentro del plazo estipulado, ARCA aplicará una recategorización de oficio que podría derivar en una sanción económica. Las multas pueden alcanzar el 50% del monto del impuesto no ingresado, lo que incluye no sólo el componente impositivo sino también el previsional y el de obra social.

Desde el organismo señalaron que esta medida apunta a una mayor correspondencia entre el volumen de facturación real y la categoría registrada, para evitar desequilibrios en la carga tributaria. Además, enfatizaron que el sistema cruzará información con datos bancarios, declaraciones juradas y consumos con tarjetas de crédito, lo cual permite verificar automáticamente inconsistencias.



Digitalización de los remitos para traslado de productos

Otro de los puntos destacados del anuncio es la implementación obligatoria del remito digital. Esta herramienta ya está disponible y permite a los contribuyentes emitir comprobantes electrónicos para el transporte de productos. El remito digital tiene validez legal y reemplaza a los formularios en papel que se utilizaban tradicionalmente.

El sistema estará disponible para todas las categorías del monotributo, siempre que realicen operaciones de entrega o distribución de bienes muebles. Los contribuyentes deberán generar el documento desde el portal oficial de ARCA o mediante su app móvil, lo que representa una simplificación operativa y una mejora en el control fiscal.

El organismo destacó que esta digitalización forma parte de un plan más amplio de modernización, que busca reducir la evasión y facilitar la trazabilidad de las operaciones comerciales. Además, el remito digital quedará vinculado automáticamente al comprobante de facturación, lo que permitirá auditorías más ágiles y transparentes por parte del fisco.

Desde ARCA explicaron que quienes trasladen bienes sin el remito correspondiente se exponen a sanciones. Estas van desde retenciones de la mercadería hasta multas por infracción al régimen de control, sobre todo en el caso de productos sujetos a regulación sanitaria o con impacto fiscal relevante.



Exención del pago para locadores con hasta dos propiedades

Una tercera medida que comunicó ARCA en el mismo paquete de reformas impacta en quienes obtienen ingresos por el alquiler de inmuebles. El organismo informó que los monotributistas que sólo tengan ingresos provenientes de uno o dos alquileres urbanos podrán acceder a una exención del pago mensual del monotributo. La condición principal es que no desarrollen ninguna otra actividad económica registrada.

Para acceder a este beneficio, los locadores deben registrar sus contratos de arrendamiento ante la AFIP y presentar una declaración jurada especial ante ARCA. Una vez cumplidos estos requisitos, el sistema automáticamente suspende el cobro del monotributo durante los meses en que se mantenga dicha condición.

Desde ARCA argumentaron que esta decisión busca aliviar la carga tributaria sobre pequeños rentistas, especialmente en un contexto donde los costos de mantenimiento y las regulaciones de precios afectan la rentabilidad de los inmuebles en alquiler. Además, destacaron que la medida podría incentivar una mayor formalización del mercado locativo, en la medida en que obliga al registro transparente de los contratos.

Esta exención no incluye a quienes alquilan propiedades rurales, comerciales o industriales, ni a quienes superen el límite de dos unidades funcionales, aunque estén ubicadas en el ámbito urbano. Tampoco será aplicable si se detecta otro tipo de facturación en nombre del mismo contribuyente, incluso si se encuentra suspendida o en baja temporal.

La entidad también indicó que hará controles cruzados con el padrón inmobiliario y registros catastrales provinciales, por lo que recomendó a los interesados revisar su situación fiscal y patrimonial antes de solicitar la exención.