Escándalo en el PAMI: pañales un 20% más caros y una licitación exprés

País. El PAMI dio de baja el convenio de distribución de pañales para sus afiliados y en una polémica licitación exprés que lleva la firma de su titular, Esteban Leguizamo, convalidó un contrato de u$s450 millones en tres años que implica aceptar un precio un 20% más alto que el del esquema actual. De los cuatro oferentes, tres presentaron cartas de queja explicando que no llegaron a cotizar porque les dieron apenas seis días hábiles para armar la propuesta. Fuentes al tanto del proceso denuncian cambios de condiciones, direccionamiento del pliego y un deterioro en la calidad del producto que recibirán los beneficiarios. Funcionarios designados por Javier Milei ya habían denunciado negociados con proveedores.

A pesar de que la nueva modalidad implicaba un cambio abrupto en el esquema de reparto de pañales a los afiliados, el llamado a licitación se hizo el 14/04/2025 y la apertura de sobres el 25/04/2025, como en el medio estuvo semana santa, solo hubo seis días hábiles para preparar la propuesta.

Hasta ahora el PAMI entregaba unos 17 millones de pañales y apósitos por mes a través de un convenio de distribución que incluía a fabricantes, droguerías y farmacias. Por eso pagaba un total de $11.000 millones mensuales a 45 o 60 días, con la reciente licitación pagará más de $13.000 millones a una empresa de distribución y además desembolsará por adelantado un 3% del convenio, algo absolutamente llamativo para las condiciones que ofrece el Estado.



¿Pliego a medida?

En diálogo con Ámbito Financiero, fuentes al tanto del proceso licitatorio levantaron sospechas: “fue un pliego a medida, de un día para el otro cambiaron todas las especificaciones técnicas, pusieron una póliza de seguro de $25.000 millones y exigieron galpones en CABA y AMBA con capacidad para 15.000 pallets, son condiciones que no se pueden establecer en seis días, en general esto se hace como mínimo treinta días antes”.

Los más de 200.000 afiliados que reciben pañales hoy, lo hacen con una receta electrónica que debe estar avalada por un profesional de la salud, lo que permite tener el padrón actualizado minuto a minuto. Las empresas del sector sospechan que al trabajar de forma directa con la logística se podrían utilizar padrones desactualizados para de esta forma continuar facturando un producto que ya no se entrega.

Días atrás, este medio reveló que ex funcionarios del instituto designados por el propio Javier Milei denunciaron un abuso en las compras sin licitación que se justificaban con el riesgo de vida de los pacientes, pero que detrás de ese mecanismo se escondían sobreprecios de hasta el 700%.



Precios más altos: ¿calidad más baja?

Dos fuentes que siguieron de cerca la licitación de los u$s450 millones pusieron la lupa sobre las especificaciones técnicas y aseguraron que los pañales que se entregarán ahora son de peor calidad que los anteriores. “En lugar de 75 gramos como estaban dando, piden 50 gramos, sacan las dobles capas de absorción y ponen cintas de pegado más chicas, todo conspira contra la calidad del pañal”, detalló uno de los expertos en la materia.

Otro de los consultados apuntó a que los cambios buscan adaptar las condiciones probablemente a pañales importados. “Al ser más livianos bajan el costo logístico, hay que tener en cuenta que esta licitación mueve por los menos unos 150 camiones por mes, aunque a pesar de eso van a pagar precios más altos y la contrapartida, por supuesto, es la salud de las personas”, aclaró.

Las denuncias contra las autoridades del PAMI se multiplican. El escándalo promete escalar. La empresa de logística que ganó el multimillonario contrato había enviado consultas a los fabricantes locales para obtener cotizaciones en marzo, mucho antes de que se conozcan los pliegos: ¿Cómo sabía? Todo quedó registrado en documentos.



La respuesta del Gobierno

Tras el escándalo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció ayer que PAMI modificará el sistema de reparto de pañales a domicilio para adultos mayores que va a "quitar todos los intermediarios" y aseguró que con la nueva modalidad se generará un ahorro de $5.000 millones por año. El funcionario desmintió que haya licitaciones direccionadas y lanzó: "Si hay algo más que decir, se dirá en la justicia".

Según el Gobierno, el nuevo mecanismo, que se implementó por licitación pública para que los productos sean de mejor calidad y más económicos, “va a proveer los pañales a domicilio para evitar que algún vivo quiera revender los productos en Marketplace”.

“A pesar de la vocación de este Gobierno para transparentar este proceso y ahorrar costos, un conjunto de empresas proveedoras del sector firmaron un acuerdo en el que, de manera coordinada, se comprometió a no participar del proceso”, señaló el vocero y subrayó que “esta conducta anticompetitiva atenta contra el derecho de los afiliados del PAMI a recibir un mejor servicio”.

Adorni detalló que es la primera vez que se realiza un informe técnico en el que participaron profesionales de la salud para “mejorar la calidad de una prestación que lleva varios años de quejas y reclamos”, y en ese sentido enfatizó: “A los empresarios prebendarios que hacían negocios con la vieja política para lucrar con las necesidades de la gente, sepan que eso se terminó”.