Caputo afirmó que “la inflación va a colapsar”

País. El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que “la inflación va a colapsar”, antes de la publicación del índice de precios de abril, que tendrá lugar este miércoles. Vinculó esa afirmación a la implementación de un programa económico que, según describió, se basa en medidas ortodoxas y sostenidas. “Cuando hacés las cosas bien, es lo que pasa”, indicó, y remarcó que en economía “no hay casualidad, hay causalidad”.

Durante su participación en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Caputo insistió en que el Gobierno está ejecutando una política que permitirá que la inflación local converja con los niveles internacionales. “Estamos haciendo lo que hay que hacer para que converja la inflación argentina a la inflación internacional”, afirmó.

Señaló que el principal interrogante es el plazo, pero expresó confianza en los resultados: “Soy optimista de que en los doce meses vamos a haber convergido a nivel internacional. Nos va a sorprender y va a ser más rápido de lo que se cree”.

En ese marco, defendió la necesidad de sostener el orden macroeconómico como base para cualquier proceso de estabilización. “La única forma de no contagiarse (de un shock externo) es estar sólido y tener la macroeconomía ordenada. No nos vamos a mover un centímetro del orden macro”, subrayó.

El ministro también se refirió al esquema cambiario. Aclaró que desde el inicio se planteó un modelo con bandas y flotación libre. “Dijimos que íbamos a ir a un esquema de bandas y que íbamos a flotar libremente. ¿Por qué deberíamos comprar (reservas) si lo que dijimos es otra cosa?”, planteó. Y agregó: “Pasa que la gente no termina de convencerse de que estamos en un modelo nuevo y que no lo hemos visto nunca”.

Al explicar por qué el Banco Central no interviene para sostener un precio del dólar, Caputo advirtió que cualquier señal de compra oficial podría detonar una dinámica especulativa. “Si el BCRA saliera a comprar a $1.100 o $1.080, lo que sea, no va a faltar quien especule y que se vaya a $1.200. Y ahí van a decir ‘el BCRA va a salir a vender’ y empiezan a militar una corrida”, sostuvo. Por eso rechazó la posibilidad de fijar un rango operativo informal: “¿Vamos a tener una banda de la banda? No es prolijo. Eso es lo que le da credibilidad al programa”.

Caputo mencionó que la demora en avanzar con la salida del cepo y con la firma del acuerdo con el FMI respondió a factores monetarios. “Nos tomamos un poco más de tiempo”, reconoció. “Todo el tiempo que demoramos para cerrar el acuerdo fue por una cuestión monetaria, lo que pedíamos de plata era más de lo que esperaba el Fondo. Duró mucho el debate de cuánto nos podían dar de entrada”.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno no actúa condicionado por el organismo internacional. “Lo que podemos hacer es más ortodoxia. Es lo que hicimos y no por pedido del Fondo”, explicó. Y destacó que el rumbo económico fue comunicado desde el inicio: “Somos un equipo de gobierno que ha respetado a rajatabla lo que dijimos. Fuimos un paso más y nos atrevimos a decir qué pensábamos que iba a pasar”.

A su vez, vinculó el éxito del programa con la reconstrucción de la confianza. “Una parte importantísima de nuestro trabajo es que Argentina recupere la credibilidad. Es la materia prima en materia económica”, afirmó.

Sobre el riesgo país, Caputo consideró que debería caer en los próximos meses, aunque identificó factores que todavía inciden. “Hoy hay un par de cosas que pesan. Uno naturalmente es nuestro track record como país y otro es el riesgo de la vuelta del kirchnerismo, que para muchos es un riesgo que está”, dijo. Y apuntó: “Si un inversor viniera de Marte, uno de los primeros países en que invertiría sería Argentina”.