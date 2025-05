País. El presidente Javier Milei no viajará a Roma para la asunción de León XIV, debido a cuestiones de agenda, según publicó Infobae de fuentes oficiales. De esta manera, estará presente en la Capital Federal para poder votar y luego estar en el búnker libertario al cierre de los comicios porteños.

Una vez conocido el nombre de Robert Prevost como el flamante Sumo Pontífice, el Gobierno había anunciado que viajaría a la misa de asunción en la Ciudad del Vaticano. La confirmación se dio por un tuit del vocero presidencial Manuel Adorni: “El presidente Javier Milei asistirá a la Solemne Ceremonia de Inauguración del Pontificado de Su Santidad León XIV en representación de la República Argentina”.

Esta posibilidad comenzó a ponerse en duda durante los últimos días y ayer por la noche se dieron los primeros indicios. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue consultado por el canal IP sobre si habría viaje presidencial y este lo puso en duda. Finalmente, esta mañana pudo confirmarse que el jefe de Estado no estará presente. Aun así, es un hecho de que habrá comitiva gubernamental, pero no está confirmado quiénes la integrarán.

El jefe de Estado viajó a finales de abril a Roma para estar presente en el funeral del papa Francisco. Además de Francos y Adorni, en esa comitiva viajaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad Nacional), Gerardo Werthein (Cancillería) y Sandra Pettovello (Capital Humano). De no poder viajar ninguna de estas personas, el Gobierno cuenta con la presencia de los embajadores Marcelo Giusto (en Italia) y Luis Beltramino (ante la Santa Sede).

El acto del flamante Papa será el mismo día en el que se desarrollarán las elecciones a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. “No se pueden calzar los tiempos para regresar”, indicaron fuentes oficiales.

Al no darse este viaje, Milei podrá estar presente en el Hotel Libertador, donde se dispondrá el búnker violeta para esperar los resultados de los comicios. Pero además podrá votar. El establecimiento que figura en el padrón electoral es la sede de la UTN que queda en la calle Medrano, donde también votó en las elecciones anteriores.