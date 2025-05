Shell y Axion se sumaron a YPF y bajaron el precio de sus combustibles

País. Las competidoras de YPF se sumaron a la petrolera estatal y aplicaron desde este mes una baja en los precios de sus combustibles, según un relevamiento de Infobae.

El Gobierno decidió volver a postergar la actualización del impuesto a los combustibles pautada para mayo, movimiento que suele tener traslado directo a los precios de la nafta y el gasoil en surtidores. La intención oficial, al igual que sucedió con las tarifas de servicios públicos, es retomar la desaceleración de la inflación después de dos meses en que el indicador estuvo en alza.

YPF aplicó un recorte en sus combustibles del 4% promedio a nivel nacional a raíz del descenso de los precios internacionales del petróleo, la eliminación del crawling peg, el componente impositivo y los biocombustibles, según informaron desde la empresa.

YPF concentra cerca del 60% de las ventas de combustibles de la Argentina y sus competidoras suelen moverse en el mismo sentido para no perder mercado. Desde Shell dijeron a Infobae que aplicaron una baja en sus precios “en línea con el mercado” pero no quisieron dar mayores precisiones y mencionaron que continuarán “monitoreando” la situación.

También desde Axion confirmaron este viernes que también bajaron sus precios en línea con la reducción aplicada por YPF, en tanto que en Puma aún no tomaron una decisión al respecto.