Argentina y EEUU buscarán crear una nueva OMS

País. La Argentina y Estados Unidos acordaron colaborar para crear instituciones que se conviertan en alternativas a la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que fue abandonada por decisión de las administraciones de Javier Milei y Donald Trump bajo las premisas de su “creciente politización” y la ausencia de “reformas significativas”.

“Conversamos acerca de la posibilidad de colaborar y crear instituciones que se conviertan en alternativas a la OMS, para brindar la mejor ciencia posible y que no esté servida al rigor de la política”, comentó el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., al respecto de su audiencia con el presidente Javier Milei celebrada ayer en la Casa Rosada.

La declaración del funcionario de Trump fue vertida durante una actividad hecha en el Palacio San Martín -sede de la Cancillería argentina-, que tuvo la participación de los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) y Mario Lugones (Salud). Se trató del último evento de su agenda oficial, que lo tuvo en el país con reuniones con funcionarios del Gobierno desde el lunes por la tarde, en donde se evidenció la sintonía fina que existe entre las administraciones de ambos países.

En rigor, desde la Casa Rosada alegaron que esta visita oficial fue un gesto explícito de Washington en su alineamiento con Argentina como principal socio regional. “Creemos que se inicia un camino con el liderazgo de Argentina y Estados Unidos para cambiar este paradigma”, declaró oportunamente Werthein respecto a la posibilidad de aunar esfuerzos y persuadir a nivel global en la gestación de un nuevo modelo sanitario, que no tenga a la OMS como actor fundamental en la coordinación de la agenda multilateral.

Kennedy Jr. conversó con Milei sobre las decisiones que habían tomado ambos países de ratificar su abandono de la OMS, amparado principalmente por su desacuerdo de la manera que esta se manejó durante la pandemia de COVID-19.

“Vinimos a Argentina a hablar de todas las cosas que tenemos en común, entre ellas la OMS. No estamos retirándonos del escenario mundial, sino que estamos en camino de armar una ciencia de primer nivel, libre de controles políticos”, explicó la máxima autoridad sanitaria de los Estados Unidos a la prensa situada en Cancillería.

En esa reunión hecha en el despacho presidencial se evaluaron diferentes modelos de organismos supranacionales que reemplacen las instancias de colaboración sanitaria. Cuál es la que tiene las de ganas es aún una incógnita, pero Kennedy Jr. afirmó que Milei “está dispuesto a que unos pocos países” se sumen por ahora. Dado el alineamiento que tiene la Argentina, esto podría referirse a Hungría, Israel, Italia, entre otros.