Los bancos subieron las tasas de los plazos fijos en dólares

País. Con la expectativa puesta en el renacimiento de la demanda de crédito hipotecario y también el financiamiento de empresas, los bancos están dando una dura pelea para retener los depósitos en dólares y también captar nuevos fondos, con un aumento en la tasa de retorno ofrecida a clientes por depósitos a plazo y fijo y en algunos casos para cajas de ahorro.

En contextos de alta inflación y cepo, el foco de los bancos en la búsqueda de liquidez estaba puesto en los pesos, mientras que las tasas por depósitos en dólares no resultaban atractivas. Ahora, con un Gobierno que promueve la competencia de monedas y la libre utilización de divisas a través de lo que llaman “dolarización endógena”, este panorama cambió por completo.

“Tus dólares no crecen en el colchón, crecen con el plazo fijo”, promociona Banco Macro con una tasa anual de hasta 5,15%

Los bancos públicos y privados tomaron nota del crecimiento de los depósitos en moneda extranjera y elevaron las tasas de interés que pagan los plazos fijos en dólares. Históricamente, este instrumento generaba poco atractivo debido al bajo porcentaje de rendimiento. Sin embargo, con el mayor flujo de divisas a partir de la flexibilización del cepo cambiario, las entidades buscan tentar a los inversores para inmovilizar los recursos dolarizados por al menos 30 días.

La mejor tasa del mercado la ofrece el Banco Supervielle, con un 5,5% nominal por depósitos a un año, mientras que por depósitos a 90 días los plazos fijos rinden 2,5% nominal anual. “Esta iniciativa está dirigida tanto a clientes individuos como a empresas, brindando una alternativa sólida y rentable para preservar el valor de sus dólares”, destacó la entidad.

Además, el Supervielle ya viene ofreciendo su cuenta remunerada en dólares que habilita una tasa de 2% nominal anual, con disponibilidad inmediata y sin límites para los clientes que necesiten acceder a su dinero. “Esta solución es ideal para quienes -tanto personas como compañías- buscan mantener liquidez sin resignar rendimiento, consolidándose como la mejor opción para ahorrar en dólares sin inmovilizar fondos”, argumentó la entidad.

En tanto, tras el lanzamiento la semana pasada del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los argentinos”, el Banco Macro apeló a la frase “tus dólares no crecen en el colchón, crecen con el plazo fijo” y anunció una tasa anual de hasta 5,15% para las colocaciones en moneda extranjera.

Además del Supervielle y el Macro, el Banco Nación incrementó la tasa de interés a 5% anual para aquellos clientes que constituyan los plazos fijos en dólares de forma online.

Por su parte, Galicia y BBVA también incrementaron la rentabilidad de los plazos fijos en moneda extranjera. El Galicia brinda una tasa diferenciada de 3,75% anual para opciones a 365 días y 2,4% para 30 días, a la vez que remunera con un 2% anual a los depósitos en dólares en caja de ahorro. El Banco Francés paga 2,25% anual para los dólares a plazo.

Se suman Banco Comafi, con una tasa de 4,5% nominal anual para plazos fijos en dólares, y el ICBC, con un rendimiento del 3,25 por ciento.