Caputo: “Hay USD 200.000 millones en los colchones, ¿por qué no usar esos dólares?”

Buenos Aires. El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que hay unos USD 200.000 millones en el ahorrados por los argentinos y reiteró que con medidas que anunciará en los próximos días buscará empezar a darles circulación para sostener el ritmo de actividad económica. “¿Por qué no usarlos?“, se preguntó el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo participó este jueves del 11° Latam Economic Forum, que se realizó en la sede de Parque Norte en la Ciudad de Buenos Aires. Durante su discurso, señaló que el país está atravesando un momento de estabilidad “inédita en la historia”, destacó los primeros resultados del programa económico del Gobierno y reafirmó la decisión de avanzar en la remonetización de la economía, tanto en pesos como en dólares.

Caputo se dirigió a una audiencia conformada por más de mil personas, en un evento organizado por Research for Traders con fines benéficos. Sobre la remonetización, describió que hoy el sistema financiero presenta niveles muy bajos de monetización, lo que atribuyó al diseño del plan económico inicial, que apuntó a reducir la base monetaria para evitar presiones sobre el dólar. Según explicó, este proceso debe revertirse gradualmente para permitir una expansión sustentable del crédito y del consumo.

“La economía está sana. Cuando baja la nominalidad, baja la tasa de interés, sube la demanda de dinero y eso permite que se recupere el crédito”, sostuvo. Subrayó que la remonetización puede desarrollarse en pesos, si el dólar cae al piso de la banda cambiaria, lo que habilitaría al Banco Central a comprar divisas y emitir con respaldo. También puede darse si los bancos dejan de renovar completamente sus tenencias de deuda pública y vuelven a prestarle al sector privado.

Sobre este punto, explicó: “Los bancos empiezan a trabajar de bancos nuevamente. Durante años tomaban depósitos y le prestaban la plata al sector público. Ahora encuentran un mejor negocio en volver a financiar al sector privado”.

Hacia el final de su presentación, el ministro sostuvo que también se está buscando impulsar una remonetización en dólares. Fue allí cuando pronunció la frase que marcó el tono del discurso: “Hay USD 200.000 millones en los colchones, entonces ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene?”. Agregó que el Ejecutivo no va a emitir esos dólares, sino que buscará facilitar que esos fondos circulen en la economía formal, en competencia con el peso.

Aunque no brindó detalles, adelantó que habrá anuncios en esa dirección próximamente. “Seguimos y vamos a seguir en un contexto macroeconómico sumamente ordenado”, concluyó.