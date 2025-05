El Gobierno no homologará el acuerdo de los empleados de Comercio

Buenos Aires. El Gobierno nacional ratificó la pauta de aumentos del 1% mensual que fijó el Ministerio de Economía en las paritarias, con la baja inflacionaria como objetivo y en medio de las tensiones por la decisión oficial de no homologar el incremento del 5,4% trimestral logrado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que supera el tope oficial.

La postura oficial equivale a tratar de impedir que los sindicatos recompongan los sueldos luego de que la suba de la inflación de marzo, que alcanzó el 3,7%, produjo un desfase ante acuerdos salariales firmados por debajo de esa cifra. A la vez, el Gobierno procura que las empresas se comprometan a no aumentar los precios para frenar los reclamos sindicales y lograr que baje el costo de vida.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió este miércoles que el Gobierno puso un techo a las paritarias porque “si uno permite que el salario se vaya más allá de lo que se ha establecido como pauta o como tope, obviamente los precios aumentan y los que reclaman hoy por aumento del salario vuelven a pedirlo más adelante porque otra vez suben los precios”.

“Todo es un ancla para la inflación; establecer la relación del salario con los índices de inflación es un ancla”, agregó, aunque consideró que, más allá del tope fijado, “los salarios le vienen ganando a la inflación”.

En la Casa Rosada prevén una ola de conflictividad para las próximas semanas por la fuerte ofensiva de los dirigentes gremiales para reabrir las paritarias en busca de compensar los puntos perdidos ante la inflación de marzo, ya que la mayoría de los sindicatos firmaron acuerdos en línea con la pauta oficial.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, está decidido a resistir la embestida sindical y se confirmó que el acuerdo salarial firmado por FAECYS, liderada por Armando Cavalieri, no será homologado.

El convenio rubricado la semana pasada por el sindicato y las cámaras empresariales contempla un aumento acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), más sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir de julio.