Grabois encabezó una marcha en defensa de Cristina Kirchner

País. Las actividades populares en torno a la situación penal de Cristina Kirchner no se discontinuaron con el fin de semana ni con la lluvia tenue pero molesta que atormentó la Ciudad de Buenos Aires. Así fue que tanto en la puerta de la casa donde la ex presidenta espera hasta saber si le permiten seguir allí privada de su libertad como en plazas, asambleas y marchas de varios lugares del país se manifestó “la resistencia”.

Hubo un banderazo en Laferrere y otro en Ushuaia, además de una marcha en Mar del Plata. Pero la más convocante fue la de Argentina Humana, el espacio que lidera Juan Grabois, durante la tarde de este sábado. Miles de militantes se juntaron en el Parque Lezama, la triple frontera del sur porteño donde se tocan los barrios de La Boca, San Telmo y Barracas. Y desde allí caminaron hasta la casa de CFK, a menos de dos kilómetros de distancia.

Grabois y Ofelia Fernández convocaron en el anfiteatro del parque -el mismo lugar donde meses atrás se juntó la feligresía libertaria para escuchar a Javier Milei- bajo la consigna “Argentina con Cristina”. Al llegar a San José 1111 subieron a saludar a Cristina Kirchner. Los acompañaron los diputados Itai Hagman y Natalia Zaracho y el senador Federico Fagioli.

“La actividad fue una respuesta contundente frente a la persecución judicial y la proscripción política de la principal referente del movimiento nacional y popular, y demostró que el vínculo entre el pueblo y su dirigenta permanece tan firme como siempre”, expresó Argentina Humana en un comunicado.

Desde el escenario del anfiteatro del Parque Lezama, Juan Grabois y Ofelia Fernández plantearon que “hay que volver al tópico del amor”.

“El amor que le debemos a nuestra patria, a nuestro pueblo. Y Cristina no es un amor tibio: es un amor dispuesto a sacrificarse, a dar la vida, que no es una frase de Montoneros sino de Jesús. A dar la vida por los amigos, como nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestra amiga, por nuestra dirigente Cristina Fernández de Kirchner”, exclamó Grabois.

Grabois también celebró los episodios de acompañamiento y resistencia. Dijo que son actos de “pura dignidad” y reflexionó: “Porque si sembramos hoy dignidades como las que sembramos en el 2001, vamos a cosechar cuatro comidas para nuestros pibes que hoy pasan hambre”.

Mientras Cristina Kirchner salía al balcón para saludar a la gente que se había congregado abajo, en Mar del Plata cientos de personas se juntaron en Punta Iglesia y anunciaron una “gran caravana” para el miércoles. Ese día, bajo el lema “Argentina con Cristina”, está convocada una marcha multitudinaria para acompañar hasta Comodoro Py a la presidenta del PJ nacional.