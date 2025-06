Lula llamó a Cristina para solidarizarse

Buenos Aires. En medio de las especulaciones por la posible visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner, el presidente de Brasil reveló que se comunicó por teléfono con la ex mandataria argentina tras la confirmación de su detención domiciliaria en la causa Vialidad. La declaración se conoce pocos días antes de su llegada al país para participar de la cumbre del Mercosur, en un contexto de fuerte expectativa por un eventual encuentro bilateral con Javier Milei.

“El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró. Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona’”, contó durante una entrevista con el podcast Mano a Mano que conduce el rapero brasileño Mano Brown.

El testimonio no pasó inadvertido en Buenos Aires, donde se multiplican las señales de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la administración brasileña. El momento es clave: Lula llegará a la Argentina en los próximos días para participar de la cumbre del Mercosur, prevista para el 3 de julio, y Milei –como presidente pro témpore del bloque regional– deberá entregarle la posta a su par del país vecino. Sin embargo, no está claro si el encuentro entre ambos mandatarios incluirá una reunión bilateral.

La posibilidad de que Lula visite personalmente a Fernández de Kirchner antes de la cumbre regional incomoda a la Casa Rosada, que aún evalúa el impacto político de ese gesto de solidaridad. Según reveló el legislador del Partido de los Trabajadores (PT), Paulo Pimenta, el presidente brasileño planea concretar esa visita a comienzos de julio, lo que encendería una señal clara de respaldo internacional a la ex vicepresidenta condenada.

“Es probable que Lula la visite en su casa. No pondría las manos en el fuego con que no se vayan a encontrar”, deslizó un alto funcionario argentino, al tiempo que admitió que todavía no está confirmado si la Justicia permitirá el ingreso del mandatario brasileño al domicilio de Cristina Kirchner, donde actualmente cumple detención domiciliaria en San José 1111, en el barrio de Constitución. “No sabemos si lo van a autorizar”, reconoció otro vocero oficial. Aun así, en el Gobierno intentan bajarle el tono: “No hay problema con que vaya. Milei también visitó a (Jair) Bolsonaro en Brasil”, recordaron.