Milei respaldó el ataque de EE.UU. a Irán y condenó las amenazas a Grossi

País. La ofensiva directa de Estados Unidos contra Irán configura un nuevo capítulo clave de la tensión en Medio Oriente. Durante las horas posteriores a que se conociera el bombardeo contra centrales nucleares iraníes, el presidente Javier Milei salió a apoyar la decisión ejecutada por la administración de Donald Trump y a reivindicar el alineamiento geopolítico de Argentina con la Casa Blanca y la gestión de Benjamin Netanyahu.

El mandatario se hizo eco de un mensaje publicado en la red social X esta madrugada por el ministro de Defensa, Luis Petri: “Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares. Mañana el mundo despertará más libre y en paz! Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes. Gracias Presidente @JMilei! Estamos del lado correcto de la historia! Del lado de la Justicia!”, publicó.

Hasta el momento no se prevé que haya un comunicado de la Oficina del Presidente, la cuenta que el libertario considera que es la representativa de sus posiciones como jefe de Estado; ni tampoco de la Cancillería Argentina.

La última vez que Milei se refirió directamente al tema fue en una entrevista con LN+. “Irán es una teocracia que quiere exterminar al único país, a la única democracia libre de Medio Oriente. Es muy difícil negociar con alguien que lo quiere exterminar (...). Irán, en paralelo, se estaba armando y se estaba desarrollando como potencia nuclear. Imagínese si se desarrolla Irán como potencia nuclear, el mundo está en problemas. Israel está haciendo el trabajo sucio que no hacen otros”.

“Israel ya nos salvó de Irak en 1981; Israel nos salvó de Siria en 2007; y ahora lo está haciendo de vuelta. Israel, digamos, está salvando la cultura occidental. Es decir, no podemos errar de esta manera. Pero claro, lo políticamente correcto, los woke, están del lado de la izquierda; y la izquierda quiere romper a Israel, porque es atacar los valores judeocristianos, que son la base del capitalismo”, concluyó.

En las horas posteriores al ataque a Irán, la Embajada de Israel en Argentina le agradeció al mandatario por “su firme apoyo al pueblo de Israel en estos tiempos difíciles” y que aquello “honra la profunda amistad entre nuestras naciones”. “Reconocer el derecho de Israel a defenderse frente a las amenazas de Irán es también defender la lucha por un mundo libre de terrorismo”, agregaron hacia el final.