El Gobierno eliminará la jornada no laborable por el Día del Empleado Público

Buenos Aires. Durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que tradicionalmente se celebra cada 27 de junio en Argentina. La medida, según afirmó, será oficializada “en las próximas horas” mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Adorni explicó que esta decisión se basa en la visión que el Gobierno tiene sobre el rol del Estado. “El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, declaró. Y agregó: “Teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.

El vocero también subrayó que “trabajar en el Estado es un servicio para el ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país”.

Adorni sostuvo que la decisión “va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno”, al que definió como una herramienta para “allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecer la Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado”. Y concluyó: “Es cosa del pasado”.