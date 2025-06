Los trabajadores del Hospital Garrahan comienzan un paro de 24 horas

Buenos Aires. Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un paro de 24 horas a partir de las 7 de la mañana de hoy, junto con un festival solidario, en respuesta al conflicto abierto que hay con el gobierno, puntualizando contra el presidente Javier Milei y funcionarios del gobierno nacional.

“Nuestra asamblea general ratificó el paro que realizaremos mañana miércoles 25/6 (por hoy) desde las 7 am. Es una respuesta a la guerra que el gobierno está emprendiendo contra el principal hospital pediátrico del país”, dijo Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, en el comunicado compartido.

El personal que engloba desde administrativos hasta enfermeros y camilleros rechaza de manera enfática los comentarios vertidos por el presidente y denuncia intenciones del Ejecutivo que, según sostienen, afectan tanto a los trabajadores como a la estructura pública de salud.

Según afirmó Lipcovich, la movilización responde a “flagrantes mentiras” difundidas por el gobierno, tanto por Milei como por sus funcionarios.

El secretario general indicó que, entre las afirmaciones objetadas, se encuentran “que el personal administrativo es mayoría, cuando representa solo al 10% del total, según las estadísticas oficiales de una institución que está controlada en su gestión por el gobierno desde diciembre de 2023”.

Lipcovich también rechazó los dichos del presidente, porque “llegó a sostener la aberración de que un salario superior a los $380.000 superaría la línea de pobreza”.

Además, criticó la postura del mandatario en torno a la posible eliminación de salarios para residentes.

“Como si todo esto fuera poco, planteó que las residencias deberían ser sin salario, lo cual desmantelaría por completo el sistema público de salud”, sentenció.

Los trabajadores exigen que cesen las “maniobras dilatorias” y que el gobierno y las autoridades presenten una propuesta concreta respecto de las condiciones laborales y salariales.

El paro de este miércoles acompañará la continuidad del plan de lucha en defensa del hospital y de la salud pública. A esto se le suma el festival, que será desde las 9:00 hasta las 22:00, según confirmó Lipcovich en su cuenta de Instagram.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que los convocantes al paro no están cumpliendo con las bases de la conciliación obligatoria que fue prorrogada la semana pasada. “No cumplir con ese acuerdo atenta contra la buena fe negocial”, afirman.

De no mediar cambios en esta postura, parece prácticamente un hecho que no habrá acuerdo en la audiencia de conciliación obligatoria que se celebrará esta semana en la Secretaría de Trabajo de la Nación.