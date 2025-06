Los trabajadores del Hospital Garrahan pararon y realizaron un festival solidario

Buenos Aires. En medio de un clima de tensión creciente, los trabajadores del Hospital Garrahan de Buenos Aires realizaron este miércoles un nuevo paro de 24 horas, acompañado por un festival solidario que se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 22.

La medida fue convocada en rechazo a la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional frente al reclamo salarial y en medio de denuncias por el presunto vaciamiento del hospital y deudas millonarias por parte de distintas obras sociales provinciales.

El conflicto, que ya lleva varias semanas, suma nuevos capítulos. A la protesta asistieron trabajadores de diversas áreas, desde administrativos hasta camilleros, pasando por enfermeros y técnicos. En ese sentido, muchos de ellos afirman que no están afiliados a sindicatos o incluso pertenecen a gremios que no participan formalmente de las negociaciones.

En este contexto, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan difundió un comunicado en el que critica con dureza la medida gremial. “Hoy los gremios de ATE y APyT volvieron a parar, impidiéndole a decenas de niños que puedan acceder a los servicios que brindamos”, sostiene el texto firmado por médicos y especialistas que integran la conducción del hospital.

El mensaje denuncia que “usan una causa noble para su propio beneficio, a costa de la salud de quienes más la necesitan” y califica el paro como una disputa “política”.

En ese sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo en conferencia de prensa que se trata de “un paro en el que unos pocos sindicalistas privilegiados buscan entorpecer la atención en el Garrahan”, y aseguró que el Gobierno está “combatiendo a los ñoquis” dentro de la estructura hospitalaria, aunque aclaró que la acusación “nada tiene que ver con los médicos”.

Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción entre los trabajadores, que durante el paro decidieron servir ñoquis en señal de protesta. La consigna apuntó directamente al discurso oficial que, según denuncian, intenta deslegitimar los reclamos mediante la estigmatización.

El conflicto se desarrolla mientras, según denuncian los trabajadores, no hay ninguna propuesta salarial concreta sobre la mesa. “No hemos recibido ninguna propuesta de ningún tipo del Gobierno, solo ataques de diverso orden”, expresó Lipcovich. Durante la jornada de paro, el dirigente gremial denunció que el Ministerio de Trabajo envió inspectores para tomar datos personales del personal hospitalario, lo que calificó como una medida “persecutoria y de hostigamiento”.