“Noche de velas”: los residentes del Garrahan reclamaron en el Obelisco

Buenos Aires. Tras las negociaciones que llevaron adelante el Gobierno y los residentes del Hospital Garrahan, este lunes se llevó a cabo una nueva manifestación en el centro porteño con una “Noche de Velas”.

Desde el Ejecutivo presentaron la propuesta a los profesionales de la salud para que los sueldos lleguen a 1.300.000 a partir del 1 de julio y este martes por la mañana habrá una asamblea donde definirán si aceptan o no esta medida.

El evento tuvo lugar en el Obelisco de Buenos Aires y se trató de una nueva demostración del descontento de los profesionales de la salud ante la ausencia de una propuesta clara y concreta por parte del Ejecutivo respecto a su situación salarial.

“Encendé una vela con nosotros o desde tu casa. Encendé una vela como símbolo de defensa del Hospital Garrahan”, rezó la convocatoria para las 18 en la intersección de avenida 9 de julio y avenida Corrientes.

Bajo el mensaje de “precarizados no vamos a trabajar”, cerca de las 19 los médicos que estaban en el centro levantaron las velas y volvieron a reclamar por una recomposición salarial.

“En este lugar hay gente que está salvando vidas, no tiene precio. Ahí hay futuros presidentes, futuros médicos y futuros abogados. Mi nena vino muerta de mi provincia y acá se está yendo viva. Apóyenlos, no es nada lo que están pidiendo. Lo que ellos hacen no tienen precio”, dijo un padre que pidió por un medicamento para su hija en diálogo con TN.

Además de los residentes, camilleros y enfermeros acompañaron el reclamo en el Obelisco que pidieron por una recomposición en sus haberes. “La situación es crítica, la atención de los pacientes está en peligro”, dijo un camillero.

El principal inconveniente con los profesionales tiene que ver con que el bono sería no remunerativo y no se sumaría al recibo de sueldo. “Eso significa que no se deriva a aportes, que no entra en el aguinaldo, que no se actualiza”, expresaron fuentes.

“El último aumento fue a principios del 2024. Desde ahí en adelante no hubo aumentos”, comentó un médico en diálogo con TN.

“Lo que más queremos es volver al Hospital”, destacaron desde el sector de los profesionales que votarán en una asamblea si están de acuerdo con la propuesta que acerque el Ejecutivo.

Los profesionales cobraban $ 797.000 en mano hasta este mes. Según explican fuentes gubernamentales, sobre ese número el Garrahan transfería unos $ 200.000 de bono, pero se decidió que ese monto ascienda a $ 500.000, es decir, un incremento nominal de $ 300.000.

Más temprano, en un comunicado emitido por las Jefaturas de Servicio del Hospital, se expuso que el reciente anuncio gubernamental “carece de fecha, destinatarios y firmas”, y fue percibido con un tono “agresivo y amenazante” para aquellos que sostienen el funcionamiento diario del hospital.

Mario Lugones, ministro de Salud, se insertó en el debate al expresar que los recursos del hospital deben ser utilizados para el personal de salud, no para lo que él denominó “militancia rentada”. Lugones declaró vía redes sociales: “El mandato popular es muy claro: los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada”.