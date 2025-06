Por el conflicto del Garrahan, ATE anunció un paro nacional desde las 0 de hoy

País. “Fracaso estrepitoso” y “fraude” fueron algunas de las calificaciones que utilizaron los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consultados por Infobae tras la audiencia que llevaron a cabo en la Secretaría de Trabajo con “funcionarios de segunda categoría” del Hospital Garrahan. De esta manera, desde el gremio anunciaron que realizarán “un paro nacional en todo el sector de salud” desde esta medianoche.

“El Gobierno no tiene ninguna intención de resolver el conflicto del Garrahan. Por lo tanto, desde ATE decimos que vamos a nacionalizar la protesta del Garrahan. Hemos decidido lanzar un paro nacional en todo el sector de salud a partir de las 0 horas de esta noche”, manifestó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, en declaraciones a TN.

En sus redes sociales, el dirigente profundizó: “Si piensan que van a cansarnos, se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. ¡Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran!“.

En un comienzo, la protesta solo abarcaba a trabajadores del Garrahan e iba a ser desde las 21 de este miércoles hasta las 7 del viernes. Lo que se mantiene es la movilización que realizarán este jueves al Ministerio de Salud y a la Plaza de Mayo.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, aclaró que “no es que no hubo acuerdo, sino que ni siquiera hubo propuesta”, por lo que “fue un fraude la reunión”.

“Lamentablemente, el conflicto se va a profundizar, porque es una pelea muy a fondo entre si el hospital continúa o lo desmantelan, que parece ser la decisión del Gobierno. Pero los trabajadores están cada vez más movilizados para pelear”, manifestó el representante del gremio, consultado por este medio.

El cónclave llegó tras el anuncio del Gobierno a los médicos residentes, a quienes les otorgó, de modo unilateral, un bono que llevaría sus ingresos de $800.000 a $1.300.000. La asamblea de médicos residentes autoconvocados rechazó esa propuesta el martes. Se dio en el marco del llamado a Conciliación Obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo para destrabar el conflicto por los sueldos.



Qué piden los trabajadores

También estuvieron presentes representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan. Norma Lezana, secretaria general de ese sector de trabajadores, denunció que “hay residentes que están siendo amenazados con ser despedidos”.

“Lo que pedimos, sobre todo, es el aumento salarial del 100%, que es lo que se perdió, para todo el personal de planta permanente, residentes, becarios y contratados, llevando el mínimo a 1.800.000 pesos, que es el costo de la canasta familiar”, expuso Lezana en una entrevista con TN.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue duro en sus redes sociales: “Asistimos a la audiencia solo los representantes de los trabajadores y 4 perejiles del Garrahan, pero ningún funcionario del Gobierno. A esta instancia debieron venir el Ministerio de Salud, de Economía y la Jefatura de Gabinete”.

“Está claro que no tienen interés alguno en resolver el conflicto. Pidieron que el hospital funcione. Si quieren garantizar su funcionamiento, deben asegurar que las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores sean las adecuadas. Consideramos que esta reunión está vaciada de parte del Estado empleador y, por lo tanto, carece de validez. Están rompiendo la conciliación obligatoria”, agregó el dirigente gremial.

Aguiar exigió “que cesen con las amenazas de despidos a los trabajadores y aumenten los salarios”, al mismo tiempo que amenazó con “responder con un paro nacional en salud”, algo que horas más tarde cumplió.

“Vamos a llevar el conflicto a todos los hospitales del país. ¡Basta de jugar con los pacientes y con los trabajadores!“, concluyó su posteo.