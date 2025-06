Detuvieron a Juan Grabois tras ocupar el Instituto Juan Domingo Perón

Buenos Aires. El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, ocupó esta tarde junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno anunció su cierre esta semana. Luego lo detuvieron, en un fuerte operativo de desalojo que finalizó con incidentes.

Alrededor de 50 personas ingresaron alrededor de las 14 en la sede del edificio público, ubicado en Austria 2601. Además de Grabois, en el grupo estaban presentes los diputados nacionales de Unión por la Patria, Itai Hagman y Natalia Zaracho, el senador bonaerense Federico Fagioli y la diputada provincial Lucía Klug, que forman parte del Frente Patria Grande. Desde los balcones, los militantes colgaron una bandera con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.

El ingreso al edificio fue realizado a través del local gastronómico “Un café con Perón”, que se encontraba abierta. Entraron por una puerta interna, lindera al centro de estudios. Según indicaron fuentes de la policía porteña a Infobae, en el interior había dos agentes de la Policía Federal (PFA) para custodiar esas dependencias. Los uniformados habrían forcejado con los militantes para evitar el ingreso, y tuvieron que salir ante la protesta.

Tras la ocupación del establecimiento, cerca de las 17, un importante despliegue de agentes de infantería de la PFA avanzaron con el desalojo del edificio, mientras efectivos de la Policía de la Ciudad establecieron un perímetro en la zona. El barrio de Recoleta entró en tensión. Los uniformados federales lanzaron gas pimienta y, entre golpes y empujones, detuvieron a Juan Grabois, cuando estaba en la vereda. Luego ingresaron al local gastronómico, donde había clientes presentes, y el edificio anexo. También apresaron a otro manifestante identificado como Valentín Peralta Ramos.

“Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, compartió el dirigente político desde su cuenta personal en X, con una foto desde un camión celular.

En medio de esos momentos de alta tensión, el resto de los militantes resolvió retirarse del lugar. Desde Argentina Humana, el proyecto político de Grabois, denunciaron que la detención del exprecandidato a presidente de Unión por Patria fue “sin orden judicial”. Lo trasladaron a la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga 6900, en Villa Riachuelo.

Horas antes, Grabois encabezó la ocupación del sitio histórico y lo presentó como un acto de "presencia pacífica". “Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”, anunció desde sus redes sociales. “Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace 7 días”, agregó.

El referente de Argentina Humana señaló que la protesta sigue los principios de la “resistencia no violenta". “Es un acto de presencia pacífica y de reafirmación del derecho de nuestro pueblo a su memoria histórica, no solamente de los peronistas, de los hijos de peronistas y de los nietos de peronistas, sino de cualquier ciudadano argentino o extranjero que quiera conocer su historia”.

“Acá había un museo, un lugar de homenaje permanente, como dicen las placas que todavía no sacaron. Varias ya las sacaron. Hicieron una cosa muy fea: pusieron una bolsa mortuoria en la estatua de Perón y Evita. Este era un lugar de referencia para gente de todas las ideologías y venían muchas personas de afuera” del país, agregó.

El 7 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno cerrará el Instituto Perón, junto con la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Perón. Según explicó, la Casa Rosada tomó la decisión porque ambas instituciones representaban “una carga presupuestaria injustificada”. Y puntualizó que “la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se lleva adelante a través de universidades” y otras instituciones que “garantizan un estudio académico libre de condicionamientos estatales”.

"Va a haber una permanencia pacífica"

Según Grabois, la idea de que existían muchos gastos “es totalmente falso”. “Tenía la posibilidad de dárselo a la ONG que ellos quieran para que lo gestione. Hay un montón de gente que está dispuesta a sostener este lugar gratuitamente”, contestó.

Con el anuncio oficial de cierre, el Partido Justicialista (PJ) presentó días atrás una medida judicial y le pidió al Gobierno que se transfieran el patrimonio, bienes y documentos que estén en la institución para hacerse cargo de su gestión, y asegurar la continuidad de sus funciones sin financiamiento estatal.

Nombrado oficialmente como Instituto Nacional “Juan Domingo Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, el organismo fue creado en 1995 por el presidente Carlos Menem, y funcionaba desde 1997 en la antigua Quinta Unzué, en un edificio auxiliar, ubicado en la calle Austria 2593.

Destinada desde 1943 a residencia presidencial, el establecimiento solo cumplió esa función durante la gestión del general Perón. En ese domicilio murió Eva Perón en 1952, y el expresidente la habitó hasta su derrocamiento en 1955.

En 1958, el dictador Pedro Eugenio Aramburu ordenó su demolición, salvándose la actual sede del Instituto, que reúne biblioteca, hemeroteca, videoteca y archivo especializados.

“Va a haber una permanencia pacífica. ¿Hasta cuándo? Salvo que haya una orden judicial, que apelaremos. Haremos todo el procedimiento legal correspondiente. Yo estoy no solo en mi carácter de ciudadano. Estoy ejerciendo mi profesión como abogado. Así que, la verdad, nosotros no les tenemos miedo. Nosotros creemos que el miedo se contagia y el coraje también se contagia", había dicho Grabois.