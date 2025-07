Escándalo de las valijas: el piloto explicó qué había en el equipaje

Buenos Aires. Juan Pablo Pinto, piloto comercial con 27 años de experiencia, aclaró su participación en el vuelo privado del avión matrícula N18RU, que se vio envuelto en una polémica debido a la presunta ausencia de un control aduanero sobre las valijas que transportaba. El argentino explicó la situación ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 y precisó que se trata de su equipaje y de compras personales. El avión, vale recordar, arribó a Buenos Aires el 26 de febrero pasado y permaneció en tránsito hasta el 5 de marzo siguiente.

Según su testimonio, el vuelo partió del aeropuerto de Kopf Opa Locka, en Miami, Florida, a las 01:30 (hora local) del 26 de febrero, y aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires a las 11:10 (hora local) del mismo día. Pinto comandó la aeronave, que transportaba a una única pasajera, Laura Belén Arrieta, y a la tripulación, cumpliendo —según su testimonio— con la normativa vigente tanto en el país de origen como con las normas internacionales.

Al llegar a Buenos Aires —siempre según el relato de Pinto—, personal de Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en la pista, junto a dos vehículos de la empresa Royal Class, encargados del traslado de pasajeros y equipaje. El piloto aseguró que la presencia de dos vehículos responde a cuestiones de confort y no a la cantidad de equipaje, y que este procedimiento es habitual en vuelos privados.

El piloto relató luego que fue el primero en descender de la aeronave y que se encargó de atender al personal de Aduana y PSA, quienes realizaron una inspección ocular del avión. En ese momento, informó que dos maletas permanecerían en tránsito dentro del avión, ya que el vuelo continuaría en pocos días hacia París. Una de las maletas pertenecía a Víctor Du Ploy y la otra a Laura Belén Arrieta, ambos empleados de la empresa OCP Tech, quienes viajarían juntos a la capital francesa.

Tras los controles migratorios, que Pinto describió como “absolutamente normales”, la tripulación y la pasajera se dirigieron a la cinta de equipaje. Pinto especificó el contenido de cada bulto transportado: en el caso de Arrieta, una valija Louis Vuitton y un carry on pequeño; el otro comandante, José Luis Donato Bresciano, llevaba una valija con ropa y su valija de vuelo; mientras que Pinto transportaba su valija de vuelo, un carry on pequeño con calzado, una impresora en su caja, un inflable en bolsa transparente, una mochila con ruedas para su hijo menor de edad, una valija con ropa y una guitarra en estuche.

Las valijas de vuelo de los comandantes contenían manuales del avión, licencias, dispositivos electrónicos con cartografía aeronáutica, auriculares y otros elementos de seguridad, tal como indicó en su declaración el argentino.

Ahora la Justicia nacional también cuenta con fotos y constancias de envío de la guitarra a través del correo Andreani, así como más imágenes y comprobantes de compra de la impresora, la mochila con ruedas y el inflable, todos a nombre de Pinto. En el caso de la mochila, aclaró que era para su hijo y que la transportó vacía.

El piloto también aportó imágenes de la caja y la impresora, así como del inflable, y presentó los comprobantes de compra correspondientes. Según sus dichos, estos elementos fueron exhibidos en medios de comunicación, lo que —a su entender— generó especulaciones infundadas sobre el contenido del equipaje.

Según el argentino, con la documentación presentada, pudo dar precisión sobre el origen y la pertenencia de cada pieza de equipaje transportada en el vuelo investigado.