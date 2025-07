Milei acusó de “traidora” a Villarruel por su comportamiento en el Senado

Buenos Aires. El presidente Javier Milei volvió a arremeter contra Victoria Villarruel, su vicepresidenta, con quien tiene una pésima relación desde hace meses. Esta vez, el jefe de Estado apuntó contra su compañera de fórmula por no haber frenado la sesión en el Senado en la que la oposición logró este jueves aprobar un aumento a los jubilados y otros proyectos que dañan el superávit fiscal que defiende el Gobierno.

Durante un discurso en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires en el que repasó los 18 meses de gestión, el Presidente ratificó que el suyo es “el mejor gobierno de la historia” y destacó todas las reformas que logró pasar por el Congreso, aun estando en minoría.

“No solo hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Esto lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, que es Guillermo Francos”, expresó Milei, criticando a Villarruel sin nombrarla.

Más allá de lo sucedido en el Congreso, en un balance de su gestión, el Presidente resaltó que logró “estabilizar la economía muy rápido”, “a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia”.

“Logramos estabilizar exitosamente y logramos la recuperación más rápida, con una economía que crece arriba del 6%”, infló el pecho el jefe de Estado durante su exposición.

Y no solo habló de números, ya que se refirió a la cantidad de personas que afirma haber sacado de la pobreza con sus medidas económicas: “Se nos suele acusar a los liberales de no tener corazón, de ser crueles. Que vengan a decirme que soy el cruel, el imbécil que los borró con las estadísticas”.

Esa referencia, la realizó en una jornada caliente en el Senado, en la que varios integrantes de la oposición apuntaron contra el Gobierno por resistirse a aumentar las jubilaciones. “Hemos sacado de la pobreza a 11 millones de argentinos, les guste o no las cucarachas”, desafió.



El duro cruce entre Bullrich y Villarruel

En el medio de la tensión en el Senado por la sesión que lograron sacar adelante los bloques opositores al Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “No sea cómplice del kirchnerismo destructor”, lanzó la funcionaria a través de su cuenta de X.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, recriminó la ministra.

Ante este posteo, Villarruel respondió desde sus redes sociales: “El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal“.

“Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, comenzó la publicación de Villarruel, apuntando directamente contra la titular de la cartera de Seguridad.

Y agregó: “Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras ud. pululaba de partido en partido”.

Luego, la titular del Senado se refirió a la raíz del conflicto: “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”.