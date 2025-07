Milei volvió a criticar a Villarruel, esta vez a través de las redes sociales

Buenos Aires. La interna a cielo abierto entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel escribió un nuevo capítulo este domingo cuando el mandatario compartió una seguidilla de mensajes críticos contra quien fuera su compañera de fórmula.

Milei reposteó en su cuenta de la red social X diversos cuestionamientos a Villarruel que salieron de otros usuarios, algunos de su círculo más cercano, como el del director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría; o de medios afines, como La Derecha Diario.

“Además de traidora, una DEMAGOGA y BRUTA en términos económicos”, escribió el “cineasta” y funcionario Oría, que en 2023 fue publicista de la campaña electoral que tuvo a Milei y Villarruel juntos.

También compartió algunos tweets de Alejandro Fargosi, un abogado que asistió al Gobierno en la redacción del proyecto de ley conocido como Ficha Limpia (que finalmente no salió). El hombre publicó una crítica al “populismo del Senado” y fue contra Villarruel, que había dicho que con las partidas asignadas a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) se podía ajustar las jubilaciones.

“Además de por la corrupción, el desastre argentino lo causó la casta que cree que las matemáticas y la economía se subordinan a su populismo voluntarista. 2+2=4. Todo lo muchísimo que está logrando Milei es precisamente por ser decente y hacer economía, no sarasa politiquera”, redactó.

El presidente de la Nación además retweeteó una nota de La Derecha Diario encabezada con la siguiente leyenda: “La traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que no levantó la sesión ilegal del Senado porque apoya las leyes golpistas kirchneristas que rompen el superávit fiscal: ”Si quieren ahorrar terminen con los gastos de la SIDE".

Y otra del sitio de derechas PanAm Post Español, que publicó una crítica a la vice donde la acusa de errar “el cálculo” firmada por Marcelo Duclos, uno de los biógrafos del Presidente.

“Finalmente llegó el día que la vicepresidente Victoria Villarruel comenzó a compartir los argumentos con el kirchnerismo. Luego de los reclamos de muchos votantes de La Libertad Avanza en las redes sociales en contra de su actitud traicionera ante el presidente que la puso allí, Villarruel señaló que no debería ser “tan terrible” aumentarle a los jubilados", escribió Duclos y afirmó que “nadie la va a llevar de candidata a presidente, si es con lo que está especulando”.

La última disputa entre las máximas autoridades políticas del país se desató tras la sesión del Senado del último jueves, en la que el Gobierno vio cómo la oposición aprobaba por unanimidad las leyes de aumento en las jubilaciones y la emergencia para los discapacitados.



Qué había dicho Villarruel

El presidente Javier Milei calificó a Victoria Villarruel de “traidora” y la vicepresidenta respondió con dureza a través de sus redes sociales. Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, escribió la funcionaria, en respuesta a un comentario que la acusaba de querer romper el equilibrio fiscal.

En otro comentario en su posteo por el Día de la Independencia, en donde un ciudadano le reclama que su trabajo es al lado del presidente, respondió: “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca“.

“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, agregó en la misma línea, en otra interacción.

Además, deslizó otro cuestionamiento a Milei al responder a una crítica que la acusaba de haber traicionado las convicciones del Ejecutivo: “El presidente no debe traicionar lo que dijo porque, si lo hace, los demás debemos marcárselo”, sostuvo la vicepresidenta.

Durante el intercambio con los usuarios de Instagram, que se dio durante esta madrugada, Villarruel también ironizó sobre por qué el presidente no eligió a Karina Milei o a la diputada Lilia Lemoine para ocupar su lugar: “No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”.