Acuerdo salarial: ¿Cuánto cobrarán ahora los empleados bancarios?

País. La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, firmó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector que actualiza los sueldos de junio en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. De esta manera, los empleados del sector recibirán su salario este mes con aumento.

El incremento salarial se aplica sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, incluyendo componentes remunerativos y no remunerativos, así como adicionales convencionales y no convencionales. La actualización lleva a un acumulado en los primeros seis meses del año de un 15,1% sobre los salarios de diciembre 2024.

Según la comunicación oficial, el salario inicial de los trabajadores bancarios asciende a $1.807.619,92, al que se suma el monto correspondiente a la participación en las ganancias del sector (ROE), que se estableció en $65.317,36. La suma de estos dos conceptos lleva el total del salario inicial a $1.872.937,28.

El gremio señaló que el retroactivo se abonará junto con los salarios de julio. Este esquema de actualización continúa aplicando la metodología pactada entre el gremio y las cámaras empresarias, que ajusta automáticamente los salarios mensualmente de acuerdo con el índice de inflación, que en junio fue de 1,6%.

El acuerdo fue rubricado entre la Asociación Bancaria y las siguientes entidades: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA),Asociación de Bancos de la Argentina (ABA),Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Aparte del salario mensual, el ajuste modifica el monto correspondiente al Día del Bancario, que se celebra el 6 de noviembre, cuando los empleados del sector cobran un bono anual adicional.

Con la última actualización, el valor mínimo del bono quedó establecido en $1.586.230,15. Este monto también estará sujeto a futuras correcciones según las próximas actualizaciones salariales mensuales.



Otras paritarias

El resto de los sindicatos están cerrando acuerdo salariales en torno al 1% mensual, tal como establece la pauta del Gobierno. En este sentido, otro de los gremios que recientemente cerró paritarias fue el de comercio, el más numeroso del país, aunque no fue homologado hasta el momento, así como tampoco lo había el anterior acuerdo.

El entendimiento que prevé aumentos hasta diciembre es un preacuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), conducida por Armando Cavalieri, y las cámaras empresarias del sector. Establece un incremento del 6?% sobre las escalas básicas de junio, que se aplicará de forma no acumulativa con un ajuste del 1% mensual entre julio y diciembre. De este modo, el salario básico se actualizará cada mes hasta completar la suba total al finalizar el período.

Además, se definió el pago de asignaciones mensuales no remunerativas de $40.000 entre julio y diciembre. El importe correspondiente a diciembre se incorporará al salario básico desde enero de 2026. Las restantes asignaciones no tendrán continuidad una vez abonadas. Para el personal con jornada parcial, los montos se calcularán de manera proporcional.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) volvió a reunirse este lunes tras seis meses sin actualizaciones y acordó un incremento del 6,5?% para el período febrero-septiembre.

Este ajuste se distribuirá en un 3,5?% sobre los mínimos de enero y tres pagos adicionales de 1?% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre. Todas las subas fueron definidas como remunerativas.

También se pactó el pago de sumas no remunerativas: $10.000 en julio y $9.500 en agosto y septiembre para trabajadoras con más de 16 horas semanales; $7.000 en julio y $6.000 en agosto y septiembre para quienes cumplan entre 12 y 16 horas; y $4.000 mensuales en los tres casos para quienes trabajen hasta 12 horas semanales.