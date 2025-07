La Justicia de EEUU suspendió temporariamente la entrega de las acciones de YPF

EE.UU. Argentina consiguió algo más de tiempo en el juicio por la expropiación de YPF, que se cursa en Estados Unidos.

La Cámara de Aleaciones del Segundo Circuito, decidió la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska, quien días atrás falló a favor de Burford Capital y ordenó entregarle a este bufete que compró los derechos y litigar en la causa y es el principal beneficiario de la resolución de primera instancia que fijó un resarcimiento de al menos USD 16.000 millones, el 51% de las acciones que hoy están en manos del Estado argentino.

La medida administrativa y preventiva de hoy da más tiempo a las partes para entregar sus argumentos sobre la cuestión. Burford lo hará pasado mañana, el jueves 17; y la Argentina, el martes 22 de julio. Ambas partes habían solicitado esta prórroga que hoy fue concedida.

“Los apelados han indicado su oposición a la solicitud de suspensión en espera de la apelación, pero no se oponen a la entrada de una suspensión administrativa temporal para permitir la presentación ordenada de la información y la consideración de la solicitud de suspensión”, dijo sobre la postura de Burford el escrito firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, Clerk of Court, o secretaria del tribunal de apelaciones.

Luego, la Cámara decidirá si afectivamente Argentina debe entregar las acciones, como decidió Preska, o no. Eso podría ser la semana próxima o la siguiente, en principio.

Desde el Gobierno celebraron la decisión y hablaron de “buenas noticias”, luego de dos semanas de medidas adversas en este caso que ya lleva 10 años y cuya cuestión de fondo, el pago de los USD 16.000 millones, cursa en una apelación paralela de la que no hay mayores novedades y que podría resolverse recién el año próximo.

Fuentes oficiales destacaron que la medida es, en principio, por tiempo indeterminado. “Para aclarar, ya no corren las 72 horas y no hay más riesgo de desacato”, dijeron. Y agregaron, quizás con exagerado entusiasmo: “Gran revés en la justicia de Nueva York a favor de la soberanía argentina”.