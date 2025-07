Según la Universidad Torcuato Di Tella, la pobreza alcanzó su nivel más bajo desde 2018

País. La pobreza alcanzó durante el primer semestre al 31,6% de la población y marcó su nivel más bajo desde el segundo semestre de 2018, según la medición que realiza el especialista Martín González Rozada del Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

No solo se trata del mejor dato para ese indicador de la gestión de Javier Milei, sino que además la cantidad de pobres es menor a la que dejó la gestión de Alberto Fernández. En ese proceso jugó un papel fundamental la desaceleración de la inflación desde niveles del 25% mensual en diciembre de 2023 al 1,6% de junio, último dato disponible.

La proyección del nowcast de pobreza de UTDT sugiere que alrededor del 32% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 29,6 millones de personas lo que implica que alrededor de 9,4 millones viven en hogares urbanos pobres.

El nowcast de pobreza estima la incidencia de la pobreza, medida en términos del porcentaje de personas que viven en hogares urbanos pobres, en forma semestral. Se actualiza todos los meses y la estimación está basada en la proyección de la estructura del mercado laboral y de los deciles de los ingresos totales familiares (ITF) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondiente al semestre de referencia

En la comparación con respecto al mismo semestre del año anterior la tasa de indigencia cayó 10,8 puntos porcentuales pasando de 18,2 a 7,4 por ciento, mientras que la tasa de pobreza pasó de 52.9 a 31.6 por ciento. En el mismo período la variación de las canastas que marcan el umbral de la pobreza y la indigencia aumentaron 42,7 y 38,8%, respectivamente.

“La incidencia de la pobreza cayó 8 puntos porcentuales entre el primer semestre del año y el semestre abril-septiembre de 2024 pasando de 52,9 a 44,9 por ciento. Esta disminución en la tasa de pobreza se produjo por una caída, ceteris paribus, de casi 15 puntos porcentuales explicada por un aumento del valor real del ingreso per cápita familiar, medido con respecto a la inflación de la canasta básica total y una distribución del ingreso más igualitaria entre esos dos semestres. El efecto crecimiento y distribución del ingreso se vio amortiguado por un aumento, ceteris paribus, de casi 7 puntos porcentuales en la tasa de pobreza entre semestres producido por el incremento del valor real del umbral con que se mide la pobreza, la canasta básica total per cápita”, comentó la UTDT.

Los cálculos de la UTDT coinciden con los últimos que publicó el Gobierno nacional. La pobreza en la Argentina se ubicó en 31,7% durante el primer trimestre de 2025, según informó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano en base a los últimos datos del Indec para ese período. Se trata de una caída de 23,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado, tras el impacto de la devaluación de diciembre de 2023, y de 6,4 puntos contra el cierre del año pasado.

Las cifras que publicó la cartera de Sandra Pettovello dan cuenta de que la indigencia alcanzó al 7,3% de la población entre enero y marzo. Se trata de una baja 12,9 puntos porcentuales contra el primer trimestre de 2024 y de 0,9 puntos frente al cierre del año pasado.