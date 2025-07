Trabajadores, médicos y residentes del Hospital Garrahan vuelven a movilizarse

Buenos Aires. Este jueves se realizará una nueva movilización en el centro de la Ciudad de Buenos Aires que reunirá a diferentes organizaciones de trabajadores, médicos y residentes del Hospital Garrahan que confluirán en Plaza de Mayo ante un nuevo reclamo salarial.

De esta manera, los profesionales del centro pediátrico de salud volverán a insistir con los reclamos para una mejora en sus haberes, en medio de las tensiones que hay con el Ministerio de Salud ante el fracaso de diferentes instancias de negociación y, según apuntan desde el Ejecutivo, con una conciliación obligatoria que no se respetó.

Según detallaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), la decisión de convocar a una nueva jornada de protesta se adoptó “por la persistencia de la crisis salarial, el deterioro de las condiciones laborales y el impacto directo de los recortes presupuestarios en la atención del hospital”.

En ese sentido, las distintas agrupaciones —la Junta Interna de ATE Garrahan, Autoconvocados Garrahan y profesionales no agrupados— demandan un salario inicial de 1.800.000 pesos para frenar lo que denuncian como una “ola de renuncias” por parte del personal. Según sostienen, más de 220 profesionales dejaron la institución en los últimos meses, lo que ha puesto en jaque la capacidad de respuesta del principal centro pediátrico del país.

A este núcleo de reclamos se suma el pedido de “abrir canales de diálogo con las autoridades sanitarias”, ya que, según sostienen desde APyT, los funcionarios del Ministerio de Salud “no asisten a las reuniones” en la Secretaría de Trabajo y no se logró avanzar en ninguna negociación efectiva desde el inicio del conflicto. La falta de interlocución directa, aseguran los voceros gremiales, exacerba el malestar y alimenta la sensación de abandono por parte del Estado.

El proceso que desemboca en la jornada de este jueves se compone de sucesivas acciones sindicales y asamblearias. Las medidas de fuerza comenzaron el 1 de julio, con una asamblea general, y continuaron con un Cabildo Abierto realizado el 7 de julio. Luego, un paro llevado adelante el 10 de julio que incluyó una conferencia de prensa y un abrazo simbólico al hospital por parte de la junta de ATE y APyT.

También se sumarán, en esta oportunidad, los médicos residentes del Garrahan que volverán a remarcar el conflicto con el Ejecutivo por los haberes salariales. Según señalan, actualmente los sueldos se componen de un básico de $800 mil y un bono no remunerativo de $500.000.

Además, cuestionan la decisión del Ministerio de Salud de aplicar la opción de las becas para los residentes que ingresen en los hospitales públicos nacionales.

En tanto, desde el Gobierno señalaron que los gremios están incumpliendo con la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo. Sostienen que se firmó un acta en donde se afirmó que el ámbito para discutir los sueldos es la paritaria nacional y que no habría medidas de fuerza.

Por lo tanto, las autoridades creen que el desenlace del conflicto será “progresivo” y vinculan cualquier posible avance a la capacidad del hospital de alcanzar mayor “eficiencia en los procesos”, con la expectativa de que los eventuales ahorros se redirijan a mejorar la situación del personal.